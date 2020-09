Amaia Montero, a una fan que le dio ánimos por Twitter: "No los necesito, ¡estoy de puta madre!"

Está claro que Amaia Montero siempre se muestra muy natural en sus redes sociales, pues ya se vio que tuitea lo que piensa incluso para contestar a compañeras de profesión como Malú. Pero parece que tampoco se corta a la hora de responder a sus fans.

"No me quieras tanto y quiéreme mejor", escribió este jueves en Twitter la cantante, un mensaje que retuiteó una seguidora para defenderla. "Lo que importan son los hechos, el no bajar los brazos, pero de verdad, no de boca", contestó la exvocalista de La oreja de Van Gogh.

Entonces, otra tuitera quiso apoyarla y le respondió: "Estamos los que nunca bajamos los brazos, para ti y por ti. ¡Ánimo reina!". De nuevo, la artista respondió, pero esta vez dando una de cal y otra de arena: "Gracias por los ánimos... pero no los necesito".

Gracias por los ánimos 😊...pero no los necesito. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 24, 2020

Este tuit sorprendió a algunos de sus fans y una le preguntó si se encontraba bien, porque no lo parecía: "Quizá solo es que no fue acertada la contestación". Amaia Montero no dudó en tuitear a esta fan para aclararlo. "¡Estoy mejor que nunca! Vamos... ¡de puta madre! Así que tranquila. ¡Yo también espero que estés tan bien como yo!", escribió en un mensaje que ya ha borrado.

Tuit de Amaia Montero a una fan. TWITTER

Aunque algunos usuarios criticaron su respuesta, otros aplaudieron su naturalidad. De hecho, la seguidora a la que contestó en un primer momento se mostró encantada por su mensaje: "Tú siempre tan reina... Bueno, los ánimos ahí están siempre para todo, como nuestro cariño, preciosa. Tú nos ves tranquilas contestando pero en el fondo estamos brincando porque nos respondiste".