Amaia Montero emite un comunicado para zanjar la polémica sobre sus operaciones estéticas

Amaia Montero, exvocalista de La oreja de Van Gogh, emitió este miércoles un comunicado a través de su perfil de Instagram para "disipar definitivamente todas las especulaciones sobre posibles retoques estéticos" tras recibir durante las últimas semanas numerosos mensajes acerca de su cambio físico.

La polémica se remonta a la reaparición de la cantante en las redes sociales, cuando en el mes de junio publicó una fotografía en ropa interior.Sin embargo, a pesar de que muchos la elogiaran, otros la juzgaron, asegurando además que había pasado por el quirófano para someterse a intervenciones estéticas.

Tras la oleada de especulaciones y teorías que se publicaron sobre su cuerpo, la artista lanzó un mensaje en Twitter. "Durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así. Pero tranquila, que todavía me quedan unas cuantas", escribió, respondiendo así a una usuaria que había compartido un comentario ofensivo.

El contenido del comunicado

Montero se refiere en el comunicado a una noticia en la que se recurría al testimonio de expertos para "sacar conclusiones" sobre el cambio físico que la artista ha experimentado en los últimos meses, lo que, según ella, "denota una absoluta falta de rigor profesional".

"Esas conclusiones son erróneas, como la propia Amaia Montero no ha dudado en significar a través de sus redes sociales con la ironía derivada del hartazgo causado por los insistentes comentarios de esa índole, relativizándolo y focalizando su atención como no puede ser de otra manera en su trabajo", explican sus abogados en nombre de la artista.

Los representantes de Montero añaden que esta "ha reconocido públicamente que con el paso de los años ha sufrido notables cambios físicos debidos a sus oscilaciones de peso" y que es posible que se haya sometido a algún retoque o cirugía en su rostro, "siendo este un aspecto que, en cualquier caso, formaría parte de su esfera privada".