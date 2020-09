Tamara Falcó piropea a Pablo Motos en 'El hormiguero': "A mí me pareces guapo"

Este jueves, El hormiguero volvió a tener tertulia en el tramo final del programa y en la que Pablo Motos comentó con Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Valalgunas de las noticias más relevantes que han sucedido durante la semana.

Pero antes de abordarlas, surgió un debate sobre mentir ya que, mientras que Roca siempre ha asegurado que medía 1,72 centímetros, pero su marido afirmó que "miente hasta en la Wikipedia. Puedo asegurar que no pasa del 1,69", provocando el enfado de la colaboradora.

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos, por su parte, se dirigió al fichaje estrella del programa esta temporada, Tamara Falcó, para preguntarla: "Como católica practicante: ¿Qué te parece este par de mentirosos?", pero la hija de Isabel Preysler no quiso mojarse en la discusión.

"Tú intentas no mentir", comentó Motos sobre su colaboradora, a lo que ella le contestó que "intento no mentir y lo logro". Entonces el presentador insistió: "¿Hoy lo has hecho? Haz un repaso...". Falcó se quedó pensativa antes de señalar que "creo que no".

En cambio, Del Val, admitió entre risas que "no recuerdo un día que no haya mentido en toda mi vida. La mentira es una muestra de respeto permanente y hacia todos. Si tienes que estar diciendo todo el rato la verdad, no puedes vivir". Falcó añadió que "es un arte decir la verdad".

En ese momento, Barrancas quiso ponerla en un compromiso y preguntó: "¿Pablo te parece guapo o feo?". La hija de Isabel Preysler contestó que "a mí me parece guapo", a lo que la hormiga añadió: "Lo ha dicho de verdad...", mientras Motos le hacía burla en señal de victoria.