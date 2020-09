Feijóo elude aclarar los contratos para rastreo en Galicia y reitera que lo hacen distintos profesionales

Lo ha trasladado un día después de que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, manifestase en la Cámara que no podía responder a la pregunta formulada por el PSdeG sobre el número exacto de rastreadores con los que cuenta Galicia, puesto que para ello tendría que saber lo que el diputado socialista que le formuló la pregunta, Julio Torrado, consideraba "un rastreador". "No existe ese puesto de trabajo", señaló antes de indicar que "es un proceso, no un profesional".

Feijóo ha insistido este jueves en que en Galicia hay "distintas categorías" para las funciones de rastreo y ha puesto varios ejemplos. "Rastreador" es, ha remarcado, desde un médico de familia que pide una PCR y detecta un positivo, a los profesionales de los servicios hospitalarios de Medicina Preventiva, las jefaturas territoriales sanitarias o los trabajadores del centro telefónico para dudas covid.

"NO ES FÁCIL TRABAJAR EN UN PAÍS ASÍ"

Dicho esto, ha defendido que "el dato más importante", a su modo de ver, es la evolución epidemiológica y que Galicia es de las comunidades, junto con Asturias y Valencia, con menor tasa de infección; o la segunda con menor ocupación hospitalaria y en UCI.

Feijóo ha subrayado que desearía que la Comunidad siguiese en esta situación y no empeorase, ya que ve "bastante difícil" el margen de mejora en un país como España "en el que ni siquiera se mide el número de fallecidos".

"No es fácil trabajar en un país así, y aun así tenemos menos de la mitad de la media de contagios", ha zanjado.