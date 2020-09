El detalle de Meghan Markle con Victoria Beckham (y que es muy del gusto de la reina Letizia)

Si algo ha conseguido en muy poco tiempo Meghan Markle es que cada acto, cada palabra que utiliza, sea todo estudiado al dedillo. Y normalmente los suele usar para causas benéficas o la lucha por los derechos sociales que considera básicos, como demostró hace poco llamando a sus vecinos uno a uno (lo que ha encendido a Donald Trump).

Pero en otras ocasiones, la duques de Sussex tiene detalles que atañen al mundo de la moda. Y aún así siempre suele hacer guiños o tener pequeños detalles ya sea con sus amistades o con los países que visita o, incluso, para apoyar determinadas marcas por muy distintas razones.

Por supuesto, en su última aparición pública en televisión, la esposa del príncipe Harry no podía dejar pasar la oportunidad de dar una muestra de lo que es capaz solo con un pequeño outfitque, a simple vista, puede parecer, valga la redundancia, simple, pero nada más lejos de la realidad.

Se trata de un conjunto que aparenta esas jornadas en las que, para ir a trabajar, una debe estar arreglada pero primando la comodidad. Una blusa marrón, unos pantalones pitillo negros, unos zapatos de tacón clásico y un par de pulseras que no desentonan con el conjunto y otorgan un aire más refinado.

Lo importante del look es, sobre todo, esa blusa marrón con escote de pico y botones ocultos, dado que se trata de una prenda de una de las diseñadoras y empresarias más importantes de Reino Unidos en la actualidad: Victoria Beckham.

Y que Markle se haya decantado por esta camisola de 670 euros y estilo working girl puede tratarse de un guiño al país de su marido o incluso con la propia esposa de David Beckham, dado que hace unos años la propia actriz y productora aseguraba que nunca más se pondría su diseños dado que no le quedaban bien a su talla. Y ahora parece que han enterrado el hacha de guerra.

Un look, por cierto, que a buen seguro le ha gustado a la reina Letizia, dado que la esposa de Felipe VI es muy dada a lucir esos vestidos y looks de mujer trabajadora. Y, además, no tiene reparos en ponerse los diseños de Victoria Beckham, que se han convertido en indispensables en su armario.

De hecho, a finales del año pasado (noviembre de 2019), la ex Spice Girl utilizó las redes sociales para agradecer a la monarca española que usase uno de sus diseños para los actos del X aniversario de la Fundación Princesa de Girona. "Una bonita familia y la reina Letizia está muy estilosa con uno de mis vestidos de VB", escribió Beckham acerca del outfit de leopardo en blanco y negro que visitó la madre de Leonor y Sofía.