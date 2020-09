La razón por la que Meghan Markle está llamando a sus vecinos de Los Ángeles uno a uno

A veces puede ser para pedir sal, para pedir que bajen el ruido de la música, para avisar de algo importante... sí, precisamente este sería el motivo por el que Meghan Markle está llamando a sus vecinos de Los Ángeles uno a uno y diciendo "Hola, soy Meg".

La duquesa de Sussex se reunió por videollamada hace un par de semanas con Gloria Steinem, uno de los iconos feministas más importantes de Estados Unidos (no por nada en poco tiempo se estrenará The Glorias, una película basada en su vida y que suena de cara a la temporada de premios protagonizada por Julianne Moore, Alicia Vikander, Better Milder y Janelle Monáe).

En dicha entrevista, que la esposa del príncipe Harry llevó a cabo desde su casoplón en California, ambas trabaron una buena amistad y se contaron ciertos secretos. Uno de ellos, muy en consonancia con los tiempos que se avecinan, lo ha dado a conocer la presentadora y escritora en el programa de televisión Access Hollywood.

Steinem desveló que tanto Markle como ella se pusieron a hacer llamadas a los vecinos animándoles a que voten. "Descolgaban y ella decía: 'Hola, soy Meg', y después les preguntaba si iban a votar. Lo mejor es que fue idea suya. Es toda una inspiración para mí", reconoció la activista.

Gloria Steinem Challenges Meghan Markle ‘Princess’ Stereotype: She Is ‘Herself, Smart, Authentic’ pic.twitter.com/8J7qA3BVgl — Sussexes❤️👑🐼🌸 (@Sussex98) September 21, 2020

Aunque no pudo precisar si la actriz (y ahora productora) hizo cambiar de opinión a alguna de las personas que le cogieron el teléfono -siquiera si pudieron reconocerla-, sí que admite que su entusiasmo era contagioso. De hecho, según Steinem, "Meghan ha vuelto a casa, entre otras cosas, para poder votar".

El país norteamericano es uno de los que menos índice tiene de participación si se compara con otras potencias mundiales (en 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente, solo votó el 56% de la población en edad de hacerlo). Es por ello que muchas celebrities están haciendo campaña para que sus fans se registren tanto para el voto presencial como para el voto por correo.

No es algo novedoso que a Meghan Markle no le gusta Trump y de ahí que en multitud de sus intervenciones en los últimos meses, como en un evento feminista junto a Michelle Obama y Hillary Clinton o el discurso de graduación en su antiguo instituto animase a las mujeres y a los jóvenes a luchar por sus derechos y su futuro ejerciendo el voto para el próximo 3 de noviembre.

Además, ha dejado claro que su voto será para el candidato demócrata Joe Biden, sobre todo porque este ha designado como su vicepresidenta en caso de ganar a la senadora Kamala Harris. "Estoy entusiasmada y emocionada por ver esa clase de representación en la política. Para alguien que, como yo, es birracial, es muy importante crecer viendo que alguien como tú puede llegar a tener esa clase de responsabilidad", le aseguró a Gloria Steinem, quien a su vez declaró poco después que considera a Markle una nueva gran amiga y que, a pesar de lo que se diga tras dejar atrás la realeza, es una mujer inteligente y auténtica.