María Valverde y Gustavo Dudamel presentan 'Love in the time of COVID', una actuación especial inspirada en Neruda

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha supuesto que los artistas tengan que reinventarse. En esta ocasión, el turno ha sido para Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), y su mujer, la actriz española María Valverde.

Bajo el título SOUND/STAGE, LA Phil ha organizado un proyecto virtual con el que pretende seguir transmitiendo un repertorio clásico inspirado, en esta ocasión, por los poemas del chileno Pablo Neruda.

El espectáculo, que lleva por nombre Love in the time of COVID se estrenará en internet el viernes 25 de septiembre a las 10.00, hora local de Los Ángeles (17.00 GMT). Este será el primer episodio de una serie de conciertos que, además, contarán con la narración de María Valverde, la batuta de Dudamel y la mezzosoprano J'Nai Bridges como invitada especial.

Entre los temas a interpretar se incluirá Neruda Songs: Amor mío, si muero y tú no mueres, una obra de Peter Lieberson inspirada en el poeta. Además, habrá espacio para piezas de George Walker y Gustav Mahler.

El director venezolano ha mostrado hoy en su cuenta de Twitter un pequeño adelanto de Love in the time of COVID en el que aparece el Hollywood Bowl de Los Ángeles totalmente vacío y donde los miembros de LA Phil llevan su correspondiente mascarilla y guardan la distancia de seguridad mientras interpretan las obras del programa.

Amor mío, si muero y tú no mueres,

no demos al dolor más territorio:

amor mío, si mueres y no muero,

no hay extensión como la que vivimos.

- Pablo Neruda (Soneto XCII)



Love in the time of COVID supone, así, una nueva colaboración entre Dudamel y Valverde que, durante el confinamiento, unieron fuerzas en otro proyecto conjunto: un programa de radio titulado En casa con Gustavo que el director utilizó para mantenerse en contacto con el público.

De la misma manera, en 2019, ambos participaron en una nueva versión de El sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn. "Fue una experiencia única, especial, llena de nervios", apuntó María Valverde.