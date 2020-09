Cine croata, egipcio, griego, italiano y macedonio para completar la sección oficial de la Mostra de València

Según ha indicado la organización en un comunicado, el festival, que se llevará a cabo entre los Cines Babel y la Filmoteca del 22 de octubre al 1 de noviembre, "ha batido su propio récord de inscripciones, al recibir más de 750 títulos". Las películas confirmadas se estrenarán en España durante la Mostra.

"Tereza37" es la contribución croata a la lista. Se trata de una cinta dirigida por Danilo Serbedzija, y en que destaca "poderosamente" la presencia de la actriz Lana Baric, por su convincente interpretación del personaje principal, una mujer marcada por haber sufrido varios abortos. Baric es también la autora del guion.

Desde Egipto llega "Luxor", una producción con participación británica dirigida por Zeina Durra, que tuvo su estreno mundial en Sundance y está protagonizada por Andrea Riseborough ("Mandy", "Birdman"), quien da vida a una arqueóloga que cae seducida ante los misterios de la monumental ciudad a orillas del Nilo.

También "Kala Azar", la opera prima de la artista griega Janis Rafa, premiada en Rotterdam y Hong Kong. Un film "deslumbrante, que explora la fina línea que separa la vida de la muerte, las conexiones entre seres humanos y animales y la fragilidad del amor".

Entre los films confirmados está "Favolacce", cinta italiana dirigida por los hermanos Fabio y Damiano D'Innocenzo que obtuvo el Premio al Mejor Guion en la Berlinale y que ofrece una "mirada particularmente ácida sobre las relaciones entre padres e hijos en las familias suburbanas de clase media".

"Willow" es la última película del macedonio Milcho Manchevski, que irrumpió en el panorama internacional con la aclamada "Antes de la lluvia", con la que logró una nominación al Oscar. En esta ocasión, se sirve de tres historias interconectadas protagonizadas por mujeres para plantear una profunda reflexión sobre el control de sus cuerpos, la tradición, la lealtad, la crianza y la adopción.

Las cinco películas se suman a las ya anunciadas con anterioridad: la albano-kosovar "Zana"(Antoneta Kastrati), la argelina "Paysages d'automne" (Merzak Allouache), la palestina "Between Heaven and Earth" (Najwa Najjar), la siria "The End Will be Spectacular" (Ersin Çelik) y la portuguesa "Mosquito" (João Nuno Pinto).

En palabras del responsable de programación, Eduardo Guillot, "se trata de la mejor selección de films a concurso desde que el Ayuntamiento de la ciudad apostó por recuperar el festival, en 2018, producto de la paulatina consolidación de la Mostra a nivel internacional".

MÁS NOVEDADES

Al margen de la sección a competición, se completa también la Sección Informativa, con otros dos títulos de estreno en España. Por un lado, "The Women in Block J", segundo trabajo del marroquí Mohamed Nadif, que se introduce entre los muros de una institución psiquiátrica femenina de su país para contar una historia de sororidad y camaradería entre tres pacientes y una de las médicas de la institución.

Por otro, la serbia "My Morning Laughter", de Marko Djordjevic, una tragicomedia que acaba de ganar el Premio a Mejor Película en Kiev y trata sobre un hombre adulto que ha vivido demasiado tiempo bajo las alas de sus padres y se enfrenta con vergüenza a la pérdida de su virginidad. Luz y sonido naturales, cámara fija y espacios reducidos transmiten la desazón del protagonista a través de las imágenes.

Además, y dentro del ciclo "Las batallas de Argelia", el festival rescata para el público valenciano dos valiosas películas recientes que han pasado de manera muy fugaz por las pantallas: La premiada "Abou Leila", que supuso la revelación internacional del realizador Amin Sidi-Boumédiène, y "Papicha, sueños de libertad", de la directora Mounia Meddour, ganadora de dos Premios César en Francia.