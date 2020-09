Pablo Alborán desvela el motivo por el que hizo pública su homosexualidad: "Quería darle normalidad"

Pablo Alborán ha hablado abiertamente sobre el vídeo que publicó el pasado mes de junio en su perfil de Instagram confesando que es homosexual. Lo ha hecho en una entrevista con la revista GQ en la que asegura sentirse liberado: "Ahora puedo mirar a la gente y decir: 'Este soy yo".

El artista, que se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco,Vértigo, explica en la conversación que es "un tío normal, que se ríe de todo, que le apetece pasarlo bien". Y ahora más que nunca, ya que hablar sobre su homosexualidad le ha hecho sentirse bien.

"Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado", cuenta sobre el vídeo que compartió, asegurando que no se sintió presionado para hacerlo. "No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada", avanza.

"Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía... Viví ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete. Volví a casa y de repente dije: 'Yo quiero construir también'", añade.

El autor de Solamente tú, la canción que lo llevó a la fama y que este martes cumple 10 años, pensó sobre su futuro: "Aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una pillada".

Aunque Alborán no se ha manifestado al respecto, el pasado lunes, la revista Qué me dices sacó a la luz unas fotografías en las que el artista aparecía con "un amigo especial" de vacaciones por Ibiza.