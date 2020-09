La foto de Pablo Alborán con "un amigo muy especial" durante sus vacaciones

Desde que Pablo Alborán confirmara que era homosexual en junio, mucho es lo que se ha dicho sobre él: antiguos supuestos novios, aplausos y críticas a su salida del armario, acusaciones de hacer marketing con su sexualidad... Y, ahora también, rumores de un nuevo amor.

La revista ¡Qué me dices! ha mostrado unas imágenes del cantante con "un amigo muy especial" de vacaciones por Ibiza. Como se puede ver en las fotos del magazine, los dos se muestran muy cariñosos, caminando agarrados por la cintura.

Según la publicación, este joven se llama Ricardo y parecían tener mucha complicidad mientras paseaban por la isla abrazados y con la maleta en el final de sus vacaciones.

Sin duda, parece que su vida sentimental se ha vuelto de mayor interés después de su confesión pública en Instagram, mensaje que él mismo ha asegurado que le ha provocado un montón de comentarios, tanto negativos como positivos.

"He recibido un aluvión de amor y de historias que te juro que no imaginaba. De madres que hablaban con sus hijos gracias al vídeo, de hijos que le enseñaban el vídeo a sus padres y solo con verlo ya no tenían nada más que decir...", declara Pablo Alborán en una entrevista con GQ que se publicará el próximo viernes.

"He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo, he escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo... Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada... pero de verdad ¡es que no hay nada! Yo mi vida la he vivido siempre normal", explica.

"Aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una 'pillada'. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”, confiesa.