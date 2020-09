Cs lleva al pleno de Diputación una moción "necesaria" para prevenir suicidio en fuerzas y cuerpos de seguridad

Así lo ha anunciado Santa María, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada del portavoz adjunto, Manuel Benjumea, al tiempo que ha lamentado que "del suicidio, por tradición, no se habla. Pero eso no significa que no exista". En este sentido, "nuestros cuerpos de seguridad, bomberos y personal de emergencias tienen que afrontar una realidad tan dura, que muchas veces se encuentran desamparados por la sociedad".

De ahí, a que "los poderes públicos debamos buscar soluciones para evitar fallecimientos" que la portavoz califica de "predecibles". En este sentido, el grupo provincial presenta una moción para "desarrollar un plan nacional de prevención de suicidios", con medidas asistenciales y formativas, "tanto para policía nacional, policía autonómica y guardia civil, como para el personal de emergencias, cuerpo de bomberos y policía local," que directa, o indirectamente "presten sus servicios a la Diputación".

La líder naranja considera que "estamos ante una moción necesaria", que "vela por la seguridad de aquellos que nos cuidan". A este respecto, "esperamos que el grupo socialista siga los pasos del Parlamento", así como "el resto de los grupos de la oposición" y esta iniciativa "se apruebe por unanimidad para que el suicidio no caiga en el olvido".

El portavoz adjunto, Manuel Benjumea, ha añadido que "esta moción nace hace aproximadamente un año", tras la reunión con Alberto Martín, presidente de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, quien "nos trasladó la falta de protocolos existentes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado". Una realidad, insiste el diputado, "que las administraciones están silenciando".

Benjumea ha insistido en que "ya en el Parlamento andaluz se votó a favor por unanimidad de una Propuesta No de Ley con un contenido similar". Asimismo, Santa María ha afirmado que "el suicidio existe. Y la mejor manera de prevenirlo es ponerlo sobre la mesa". Porque, ha insistido la líder provincial, "desde Ciudadanos tenemos un compromiso firme con aquellos que velan por nuestra seguridad y por la libertad de todos", ha concluido.