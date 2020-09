Lambán incide en la importancia de impulsar proyectos para atraer Fondos Europeos de Reconstrucción

Estos fondos forman parte del Plan Europeo de Recuperación puesto en marcha con un total de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 están destinados a España. No obstante, el Gobierno central todavía no ha hecho público cómo va a ser el reparto dentro del país, que tendrá en cuenta proyectos empresariales que ayuden a cambiar el modelo productivo y a reactivar la economía.

"Aragón lo tiene que hacer bien con España para ser merecedores de la recepción de una buena parte de esos fondos, que son cuantiosos, y que tienen que ser determinantes para esa recuperación social y económica, que es, en definitiva, lo que quiere España y lo que para Aragón queremos".

Javier Lambán ha realizado estas declaraciones durante su participación en un encuentro con empresas aragonesas en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, programado para animar a las compañías a proponer proyectos que puedan ser receptores de los citados fondos europeos.

El jefe del Ejecutivo autónomo ha agradecido el trabajo que ya han realizado las compañías con presencia en la Comunidad para ayudar a la región durante la pandemia. Además, ha recordado que las organizaciones empresariales participaron y firmaron -junto con sindicatos, fuerzas políticas (excepto Vox) y los entes locales- la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica que "va a ser la guía que oriente los esfuerzos públicos y privados de la sociedad aragonesa" con el objetivo de superar la crisis sanitaria.

"Estamos en una situación crucial, desde muchos puntos de vista, ahora tenemos que empezar a pensar en los presupuestos económicos de 2021 que vana tener muchas dificultades para confeccionarse, pero que tienen que ser unos presupuestos puestos al servicio de la recuperación social y económica".

No obstante, ha explicado que el Gobierno de Aragón, además de contar con los presupuestos como elemento financiero para impulsar la citada estrategia, está hablando con el Ejecutivo central para fijar una agenda aragonesa de inversiones del Gobierno de España en la Comunidad autónoma. Algo necesario, ha continuado, "de cara a fortalecer la logística, la inversión y tratar de favorecer al sector de la economía que depende de la obra pública".

En este contexto de necesidad de recursos para hacer frente a la recuperación económica tras la crisis sanitaria, Lambán ha considerado fundamental el Fundo Europeo de Reconstrucción. Ha remarcado que del reparto inicial España sale "muy favorecida".

Sin embargo, ha reconocido que todavía no se sabe cómo va a ser el reparto de estos fondos dentro del país: "Esperamos que en pocas semanas se aclare en qué va a consistir esa gestión".

IDEAS Y PROYECTOS

"Desde el Gobierno de Aragón entendimos hace meses que debíamos prepararnos para cuando el Gobierno de España tenga que tomar decisiones, Aragón haya cumplido sus deberes, haya hecho la tarea correspondiente, y se sea capaz de presentar ideas y proyectos que supongan la atracción de una buena parte de esos fondos a la Comunidad autónoma".

En este contexto, ha defendido que su Ejecutivo está trabajando en el ámbito administrativo, con una comisión interdepartamental, para recabar proyectos. De esta iniciativa, han salido "34 ideas bastante avanzadas".

Pero, además, ha considerado que es fundamental la participación del sector privado, para lo que ha mantenido reuniones con el presidente de la CEOE-Aragón, Ricardo Mur, con el objetivo de estimular el interés del empresariado en invertir con estos fondos de Europa.

Javier Lambán quiere seguir impulsando líneas de actuación anteriores estratégicas, como Amazon Web Services (AWS), "que da oportunidad a la economía digital", así como otros sectores de la economía. Por todo ello, cree que la oportunidad de la crisis se debe aprovechar para hacer de la administración un ente proactivo y ya se han agilizado plazos de tramitación.

Probablemente, ha avanzado, "antes de finalizar octubre, se remitirá a las Cortes de Aragón un Decreto-Ley para regular las declaraciones responsables, la delimitación de los silencios positivos y la agilización de plazos. En definitiva, lo que se lleva reclamando desde hace años para reformar a fondo la Administración".

No obstante, ha advertido: "La legislación estatal es excesivamente rígida y protectora y no está en nuestras manos derogar pese a que yo ya he trasladado al presidente Sánchez en nuestras numerosas videoconferencias que algunas medidas son antiproductivas y antiempresariales, que bien se podrían derogar".

"El fondo no va a ser fácil de gestionar y Europa ya ha dicho que no va a regalar dinero, que pone condiciones y nos plantea reformas que hemos ido posponiendo de forma insensata pero se nos brinda una oportunidad muy importante para salir más fuertes", ha apuntado Javier Lambán.

REUNIÓN DE TRABAJO

Por ello, este martes el Gobierno de Aragón y el Consejo Empresarial de la CEOE-Aragón han organizado una reunión de trabajo para la presentación de propuestas sobre el acuerdo europeo para la recuperación económica.

La presentación se ha realizado a cargo del Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano, y ha contado con la exposición de cuatro proyectos empresariales, que se ha realizado por parte del director de negocio de Novapet -Grupo Samca-, David González; el director de finanzas e IT de Saica, Carlos Mancholas; el director de I+D+i de Térvalis, Sergio Atarés, y el consejero delegado del Grupo Iberebro, Luis Barcelona.

El presidente de CEOE-Aragón, Ricardo Mur, ha señalado que se ha explicado a las empresas asistentes que los fondos se van a repartir a proyectos que ayuden a transformar el modelo productivo de España y que sirvan de tractor y ayuden a vertebrar el territorio.

EMPRESAS

Además de las empresas que han presentado los proyectos, a este evento han asistido representantes de Banco Ibercaja, Endesa, Grupo San Valero, Grupo Henneo, Grupo Pikolin, Grupo Carreras, BSH Electrodomésticos, Taim Weser, Grupo Sesé, Grupo Jorge, Bancalé, Grupo Costa, Grupo Rey Corporación, Mercadona, Fribin, Grupo Finsa, Grupo Ágora, Chemieuro, Brial, Grupo Saphir, Inycom y Solutex.

También Pastas Romero, Fundación Rey Ardid, Iasol, Caladero, Aldelis, Ariño Duglass, Industrias Hidráulicas Pardo, Dalmos Soluciones Químicas, Flamen&Co, Casalé, Fersa & Bearings, Industrias Químicas del Ebro, Sphere Group Spain, Defeder Alcolea SL, Master D, Novaltia, Áridos Ruberte, PriceWaterHouse Coopers, Delsat Aeronautics International y Celulosa Fabril, S.L.

Asimismo, han estado presentes la Asociación Industria Agroalimentaria, CEOS Cepyme Huesca, la Federación del Metal de Zaragoza, el Clúster Arahealth y CEOE-Aragón.

ECOLOGÍA

El acto ha contado con la participación de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, y del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, quien ha señalado que "hay que pensar en ecología, descarbonización, economía circular, transición agrícola e infraestructuras verdes, que es la tendencia que marca Europa".

Igualmente, ha insistido en que "la clave es que seamos capaces de definir los proyectos" y ha informado que en los fondos Feder y otros de financiación europea que se están tramitando por Aragón, se ha llegado al 88 por ciento de la gestión de los programas, frente a una media española del 35 por ciento.