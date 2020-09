Metrovalencia arribarà a l'Hospital La Fe amb una nova línia de tramvia

El metro de València arribarà fins a l'Hospital La Fe mitjançant una línia de tramvia que unirà el centre de la ciutat, en concret l'estació del carrer Alacant, amb el centre sanitari de Malilla.

Segons ha anunciat aquest dilluns el cap del Consell, Ximo Puig, en el Debat de Política General, aquesta ampliació es produirà després de la posada en marxa de la línia 10, actualment amb totes les obres adjudicades o en execució i que, segons l'últim termini oferit per la Conselleria de Política Territorial, es preveu que estiga acabada a la fi de 2021.

Tal com va publicar fa un any 20minutos, la Generalitat ja tenia al cap dues prolongacions de la línia 10 una vegada siga posada en servei entre el carrer Alacant i el barri de Naazaret.

Una és la connexió amb La Marina, que també ha confirmat Ximo Puig, i l'altra és la seua arribada a l'hospital més gran de la ciutat, que manca de connexió amb la xarxa de Metrovalencia des de la seua inauguració en 2011, la qual cosa dificulta l'arribada dels seus usuaris, situats en la seua majoria en la zona nord de la ciutat.

Tal com expliquen fonts del departament que dirigeix Arcadi España, la línia serà tramviària i la seua construcció suposarà una inversió de 35 milions d'euros. Segons afigen, el traçat encara està en estudi, encara que la veritat és que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ja ha inclòs tant estudis de demanda com dels possibles traçats en les licitacions de la L10 com a possibles ampliacions.

En aquest sentit, una de les propostes per a l'arribada a la Fe planteja la construcció d'un ramal tramviari (en superfície) des de la rampa de l'avinguda Amado Granell cap a Germans Maristes, per on arribaria fins al centre hospitalari travessant el barri de Malilla.

Aquesta connexió permetria connectar el centre de la ciutat amb l'hospital combinant els trams en superfície i subterrani com un ramal més de la línia 10. En aquest sentit, els estudis inicials de demanda apuntaven que una extensió fins a la Fe comportaria un recorregut d'11 minuts des del centre de la ciutat i fins i tot proposen batejar el traçat com a línia 11.

La construcció d'aquesta nova línia, per a la qual de moment no hi ha termini concret, s'emmarca en un pla d'expansió d'FGV a llarg termini (període 2021/2027) que Puig xifra en 640 milions d'euros i que la Generalitat vol incloure en els fons europeus que arriben a la Comunitat Valenciana per als plans de reconstrucció postCovid. Una part anirà al Tram d'Alacant (a la nova línia que enllaçarà l'Hospital de Sant Joan amb la ciutat d'Alacant) i una altra a projectar la nova xarxa del futur de Metrovalencia.

Connexió amb els barris del sud

Després de més d'una dècada sense ampliacions del metro (i amb les obres de la L10 parades per falta de pressupost), la ciutat de València va traslladar a la fi de 2019 una petició concreta a la Conselleria: l'extensió del servei de Metrovalencia als barris del sud de la ciutat.

Les zones beneficiades serien Sant Isidre, Sat Marcel·lí, Malilla i la Font de Sant Lluís, un eix en el qual, a més, es troba "un servei molt important" com l'Hospital La Fe, va apuntar llavors la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

D'altra banda, l'ampliació de la futura línia 10 cap a la Marina des de Natzaret creuant el pont de Drassanes servirà per a vertebrar els barris del Marítim de nord a sud. A més, suposarà la connexió de la nova línia amb el conjunt de la xarxa tramviària i subterrània de Metrovalencia, la qual cosa facilitarà els transbords i la mobilitat en general.