Puig anuncia l'obertura de centres de salut a les vesprades i una paga addicional a personal sanitari i de residències

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha desplegat aquest dilluns una autèntica bateria d'anuncis sobre inversions en la Comunitat Valenciana, centrades fonamentalment en projectes que puguen ser candidats a rebre els fons que arribaran de la Unió Europea, amb els quals pretén activar l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, dotada amb més de 21.100 milions d'euros per al període 2021/2027.

En el seu discurs inicial en el Debat de Política General que se celebra aquesta setmana en Les Corts Valencianes, Puig ha detallat fins a 35 grans anuncis, dividits en quatre blocs: un sanitari, més a curt termini; un segon apartat centrat en la recuperació econòmica i social; inversions en paral·lel a la construcció del Corredor Mediterrani i, finalment, un pacte per la joventut valenciana.

Mesures sanitàries

En el primer apartat, el cap del Consell ha detallat cinc iniciatives. En primer lloc, la pròrroga de sis mesos de tots els contractes realitzats durant la pandèmia per a reforçar les plantilles sanitàries. A més, s'obriran més consultes a les vesprades en els centres de salut mitjançant a un programa d’autoconcert en atenció primària. Per a dur a terme aquesta mesura, la Conselleria de Sanitat remunerarà amb un complement a aquells professionals que, de manera voluntària, vulguen doblar torn i realitzar hores extra a la vesprada amb atenció presencial.

També amb l'objectiu de reforçar aquest àmbit, el Govern valencià reformarà l'arquitectura institucional de la sanitat valenciana, amb la creació de nou del Servei Valencià de Salut i amb el nomenament d'una Comissionada per a la Transformació de l'Atenció Primària.

D'altra banda, abans que acabe l'any s'abonarà una paga addicional a tots els treballadors sanitaris de la xarxa pública valenciana i als sociosanitaris de les residències de titularitat de la Generalitat "que estan lluitant contra la pandèmia per a reconéixer-los el sobreesforç".

Per a acabar amb el primer bloc, es crearà una nova Unitat Valenciana d'Emergències(UVE), similar a la UME que existeix a nivell estatal. Estarà formada per un miler d'efectius amb capacitat tècnica i logística per a intervindre en qualsevol punt del territori i davant qualsevol situació de catàstrofe, com a incendis forestals, inundacions o emergències sanitàries com l'actual. "En l'últim any, la DANA, la borrasca Gloria i la pandèmia ens han convençut que necessitem un instrument que accelere la resposta davant una crisi de gran magnitud", ha precisat Puig.

Estratègia Valenciana per a la Recuperació

El segon gran apartat de mesures, amb una vintena, s'engloba en l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, que recull 410 projectes per al període 2021/2027, amb una inversió de 21.134 milions d'euros

Ací s'inclouen grans projectes, tant d'infraestructures com d'habitatge i de transició energètica susceptibles d'integrar-se en el programa Next Generation de la Unió Europea o, com ho va batejar el mateix Ximo Puig, el Pla Marshall europeu.

El de major pressupost és un pla d'intervenció integral en la gestió d'aigües residuals amb l'objectiu de reutilitzar el 100% aquests residus, pressupostat en 1.229 milions d'euros. També destaquen, per la seua elevada inversió pluriennal, el pla de construcció, ampliació i reforma de centres sanitaris d'atenció primària i hospitals, amb 874 milions d'euros, el d'Infraestructures de Serveis Socials, amb una inversió de 510 milions, i, en habitatge, els de dignificació del parc públic i d'ajudes per a la rehabilitació del parc privat d'habitatges (504 milions d'euros).

En l'àmbit del transport públic, la Generalitat contempla una inversió de 640 milions per a l'ampliació de les xarxes de Ferrocarrils, tant la de Metrovalencia com la del Tram d'Alacant. En el primer cas, Puig ha avançat la creació d'una nova línia tramviària que connectarà l'estació d'Alacant de la futura L10 amb l'Hospital La Fe a través del barri valencià de Malilla.

Aquesta actuació, xifrada en 35 milions d'euros de pressupost, s'englobarà en un pla d'ampliació global de la xarxa de metro en la qual el Govern valencià està treballant i presentarà pròximament.

Altres plans amb un elevat nivell d'inversió són el Vega Renhace (500 milions d'euros) per a la reconstrucció del Baix Segura després de la DANA de 2019, la creació d'una xarxa de centres d'excel·lència d'FP (322 milions), l'Estratègia Valenciana de l'Hidrogen Verd per a la descarbonització de la indústria termointensiva (267 milions) i un Projecte Integral per a salvar l'Albufera de València (240 milions).

De la mateixa manera, Puig ha enumerat altres projectes, com el pla d'infraestructures judicials (197 milions d'euros), una segona revolució modernitzadora del regadiu valencià (197 milions), un pacte pels boscos i contra la despoblació (144 milions), impuls de nous sectors tecnològics per a potenciar i transformar sectors valencians tradicionals (50 M€) i la creació de nous instruments financers a través de l'Institut Valencià de Finances (IVF) per a fer costat a les empreses, amb 405 milions d'euros.

Reivindicacions al Govern central

Puig també ha citat l'exigència d'un pla d'infraestructures vinculades al Corredor Mediterrani, que suposaria una inversió de l'Estat de 1.067 milions d'euros, així com d'un nou sistema de finançament just. Mentre arriba, planteja l'activació d'un mecanisme transitori d'anivellament de 1.136 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana.

Pla Ariadna, gran Pacte per la Joventut valenciana

Puig també ha anunciat la seua intenció de promoure un gran Pacte per la Joventut valenciana, el Pla Ariadna, amb el qual es vol "evitar una generació perduda" en estar entre dues crisis.

Aquest programa inclou un doble programa per a la contractació de joves per part d'entitats locals i privades, ajudes al lloguer d'habitatge, tres programes per a la contractació d'investigadors universitaris, i un altre de formació per a joves en situació d'abandó escolar, dirigit als municipis d'interior.

Segons el cap del Consell, hi ha tota una generació de joves que estudiaven o que s'anaven a incroporar al mercat laboral quan va esclatar l'anterior crisi econòmica i que, una dècada després, tenen un futur "complicat".

D'aquesta manera, el president valencià ha mostrat la seua preocupació pels efectes del coronavirus en els joves, que representen més del 20% de la població de la Comunitat. "Ara no podem permetre que els efectes del virus trenquen la vida de milers de joves perquè són el nostre present, són el nostre futur", ha postil·lat en la seua intervenció inicial en el debat.

Llançaran un Bo Viatge amb descomptes del 70%

La Generalitat llançarà a l'octubre un Bo Viatge CV amb descomptes del 70% per a anar de vacances, que podran arribar fins a 600 euros, per a qualsevol persona empadronada en la Comunitat Valenciana. Així ho ha avançat Puig, que també ha afirmat que el Consell posarà en marxa un pla per a la recuperació de la Comunitat com a destinació turística segura.

"Un sector tan fonamental per a la nostra economia i la nostra ocupació necessita un pla de xoc per a la seua reactivació", ha manifestat el cap del Consell, que ha detallat que el projecte estratègic de la Generalitat persegueix "la recuperació del teixit empresarial, l'ocupació i les destinacions turístiques valencianes per a consolidar el turisme com un eix tractor de l'economia valenciana".

El pla entrarà en vigor a mitjan octubre i el pressupost total del Pla autonòmic de recuperació del Turisme ascendeix a 196 milions d'euros.