Gómez demana a la Generalitat la connexió dels barris del sud de la ciutat a la xarxa de Metrovalencia

Amb les obres a ple rendiment per a posar en marxa la línia 10 de Metrovalencia en l'estiu de 2021 i després d'un decenni sense ampliacions de la xarxa ferroviària en la capital, la ciutat de València comença a posar sobre la taula de la Generalitat les seues peticions de cara al futur disseny d'aquest mitjà de transport, que el Govern valencià té previst fer públic en 2020.

La vicealcaldessa de València i responsable de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, s'ha reunit aquest dijous amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, a qui ha sol·licitat que el nou Pla de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana contemple l'extensió del servei de Metrovalencia als barris del sud de la ciutat.

Les zones beneficiades serien Sant Isidre, Sat Marcel·lí, Malilla i la Font de Sant Lluís, un eix en el qual, a més, es troba "un servei molt important" com l'Hospital La Fe, ha destacat Gómez.

"Aqueixa extensió de la connexió ferroviària ajudaria molt a millorar l'accés de tots els veïns i veïnes de València a una infraestructura tan important, però també ajudaria molt a la mobilitat d'aqueixos barris del sud", ha afegit la responsable municipal.

Una de les alternatives més factibles seria la construcció d’una plataforma tramviària per a connectar estacions de metro ja existents amb aquests barris, que ja estan físicament units a través del bulevard sud, on també es troba La Fe. A més, una possible extensió de la L10 fins al centre hospitalari, contemplada en els estudis, tal com va publicar 20 minutos, també podria ser un altre punt de connexió per al nou traçat.

D'altra banda, tant l'alcalde, Joan Ribó, com el president de l'Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, s'han mostrat d'acord també aquest dijous, en el marc de la comissió Port-Ciutat, en sol·licitar " conjuntament la connexió de la nova línia L10 de Natzaret a la Marina i al Cabanyal, amb un recorregut que travesse el pont de Drassanes", va indicar Ribó.

Aquest passat dimarts, el conseller Arcadi España va confirmar que la L10 arribarà a la Marina, però va deixar en l'aire el traçat concret, ja que, va explicar, hi ha condicionants tècnics en travessar plans urbanístics en desenvolupament.