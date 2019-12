La línia 10 de Metrovalencia funcionarà en l'estiu de 2021 amb 15 minuts de freqüència i es connectarà a la Marina

La futura línia 10 de Metrovalencia, les obres de la qual s'han représ enguany després de huit anys parades per la fallida financera de l'anterior Consell del PP, entrarà en funcionament en l'estiu de 2021. Aquesta és la previsió que maneja el titular d'Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que aquest dimarts ha realitzat una visita al túnel i a les obres en superfície al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, entre altres autoritats.

El recorregut pel subsòl ha permés comprovar l'estat tant del túnel com de les tres estacions construïdes: Alacant, Russafa i Amado Granell. El condicionament de la superestructura i estacions d’aquest traçat està a punt d'adjudicar-se per 20,7 milions d'euros, ha indicat Espanya, després de licitar-se per una mica més de 27 milions, per la qual cosa hi haurà un important estalvi. Es tracta del contracte més important del projecte, la inversió en conjunt del qual ascendeix a 50 milions d'euros (la de major volum de la Conselleria), dels quals 20 milions estan cofinançats per la Unió Europea.

Estación de Russafa de la L10, a la altura de la avenida Reino de València. 20MINUTOS.ES

La resta d'adjudicacions, a partir de gener, consistirà bàsicament en l'electrificació de tot el recorregut entre el carrer Alacant i Natzaret i la construcció de tallers provisionals en aquest últim barri per a poder posar-lo en marxa en l'estiu de 2021, tal com ha anunciat el president Puig.

A més, durant el primer trimestre de 2020, la Generalitat anunciarà quina és la solució triada "per a la connexió de la L10 amb tota la façana marítima, tant el traçat com el calendari" i mesos més endavant es donarà a conéixer "quina és la xarxa del futur de Metrovalencia, on volem que cresca, en quines línies, valorant el que ja tenim i noves possibilitats", ha dit Espanya, qui ha insistit a fer-ho "amb planificació", també financerament, per a evitar situacions viscudes en el passat amb paralitzacions de projectes. "No volem tornar a anunciar línies que després no podrem construir", ha afirmat.

La freqüència de pas aproximada de la nova línia serà de 15 minuts. "És un altre dels desafiaments que tenim, millorar les freqüències, i la tenim tant el mes de juliol, i estudiarem com podem millorar-les en la resta de les línies. És complicat, perquè tenim limitacions pressupostàries i per a contractar maquinistes, però si ens creiem l'emergència climàtica, un bon servei públic de transport ferroviari a través de metro o tramvia ha de ser prioritari", ha afegit el titular de Mobilitat.

Comitiva de autoridades en la visita a la línea 10 de Metrovalencia. 20MINUTOS.ES

El nombre de viatgers que es calcula que podran utilitzar-la a l'any, entre Alacant i Natzaret, ronda els 3,5 milions de persones. Aquesta xifra pot augmentar si es té en compte la demanda potencial de futures ampliacions, tal com consta en els propis estudis d'FGV que va publicar 20minutos.

La línia 10, que té una demanda lligada no sols al treball, sinó també a l'oci, al turisme i als esdeveniments, part des del centre de València, al costat del carrer Alacant i la Gran Via Germanies i avança cap a Russafa per l'avinguda Regne de València. També té una estació subterrània en l'avinguda Amado Granell, per on ix en superfície cap a la parada de Germans Maristes i l'avinguda Antonio Ferrandis. En aquest punt, permetrà desplaçar-se al futur pavelló Arena del València Basket i a la Ciutat de la Justícia. Les següents parades seran Ciutat de les Arts i les Ciències, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret.

Una altra de les opcions per a connectar amb la xarxa existent és la construcció d'un túnel per als vianants que vaja des del carrer Alacant, en un lateral de l'Estació del Nord, fins al vestíbul de l'estació de Metrovalencia del carrer Xàtiva, una de les alternatives que està en estudi en aquests moments.

Respecte a la línia 10, Espanya ha afirmat que és possible afrontar la nova línia amb les unitats de tramvia Bombardier que ja posseeix Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), si bé ha afegit que un dels objectius que afrontarà el pròxim any serà la renovació de la flota amb ajuda de fons europeus, perquè les freqüències no es vegen afectades.

Rampa de conexión de los trazados subterráneo y en superficie de la L10 en la avenida Amado Granell. 20MINUTOS.ES

Prioritat semafòrica en els encreuaments

Espanya també ha afirmat que totes les actuacions que estan duent a terme per a finalitzar la línia "estan sent coordinades amb l'Ajuntament", ja que es tracta de la primera línia de FGV exclusivament urbana. En aquest sentit, els tècnics de FGV s'han posat en contacte amb l'àrea municipal de Mobilitat Sostenible per a impulsar la prioritat semafòrica del tramvia en superfície perquè puga travessar més ràpid els encreuaments amb el trànsit rodat.

La visita de les autoritats al recorregut inicial de la línia 10 s'ha efectuat amb dos microbusos des de l'estació del carrer Alacant a través del túnel subterrani, amb parada en les de Russafa i Amado Granell. Ha finalitzat en la rampa d'Amado Granell, on s'està construint actualment la parada en superfície de Germans Maristes.

Tramo en superficie de la L10 junto a la parada en construcción de Hermanos Maristas. 20MINUTOS.ES

"Cosir" la ciutat de València

Allí, el cap del Consell, Ximo Puig, s'ha felicitat per l'evolució de les obres, que permetran complir amb el calendari anunciat inicialment, i ha destacat les potencialitats de la línia per a "cosir" la ciutat de València des de la perifèria fins al centre. A més, també ha valorat els plans d'expansió futurs de Metrovalencia, entre els quals figura la connexió de la L10 a la resta de la xarxa de metro i tramvia d'FGV.

Per part seua, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat que la nova línia del metro serà "un instrument fonamental per a connectar més barris, Natzaret i Moreres amb el centre". A més, ha valorat que, per a resoldre el canvi climàtic, "hem d'afrontar problemes relacionats amb l'energia i amb la mobilitat, i aquest pas és fonamental per a la reducció d'emissions". Finalment, ha insistit en l'aposta de l'Ajuntament perquè, una vegada arribe la L10 en 2021 a Natzaret, "ens plantegem la connexió amb el Cabanyal a través de la Marina per a resoldre problemes i que la connexió de la façana marítima siga potent".