Paris Hilton y Drew Barrymore se confiesan: de los abusos físicos que sufrieron a los encierros en instituciones

En ocasiones vemos la fama y el glamour y las perfectas sonrisas en las alfombras rojas, sin reparar en que detrás de todo eso puede haber historias duras y trágicas que superar. Es el caso de Paris Hilton y Drew Barrymore, dos celebrities que se abrieron a la audiencia para contar su pasado más doloroso.

La heredera de los Hilton estrenó recientemente This is Paris, un documental sobre su vida que motivó que acudiera a The Drew Barrimore Show (CBS), el programa de entrevistas de la actriz.

Ambas tenían complicidad pues se conocen desde hace años y ambas han pasado por cosas semejantes. "He estado donde tú has estado. Y viendo tu documental... No sé cuántas entrevistas y conversaciones voy a tener en este programa en las que vea una imagen reflejada de todo lo que he pasado", le decía al comienzo Barrimore, de 45 años.

Paris Hilton, de 39, rememoraba cómo una noche, siendo apenas una niña, la sacaron de la cama por la noche para llevarla a la escuela Provo Canyon en Utah, donde dijo que ella y sus compañeros sufrieron abuso físico y emocional y donde recibieron pastillas "misteriosas" con regularidad.

El documental de Hilton, según confesó, no iba a ser sobre su vida privada y personal, si no sobre su faceta de empresaria y emprendedora. Pero la directora de la obra la convenció para abrirse en lo personal.

"Me avergonzaba que la gente lo supiera", admitía Paris Hilton sobre los abusos que sufrió. "Ahora sé que no debería avergonzarme, las personas que trabajan en estos lugares que abusan de los niños son las que deberían avergonzarse", dijo a Barrimore.

La actriz de ET también sufrió un encierro en una institución, aunque en su caso, reconoce, fue positivo. "Diré que era muy rebelde. Mi mamá simplemente no sabía qué hacer conmigo. Yo consumía drogas. Estaba fuera de control. Ella simplemente levantó las manos y me tiró allí [al centro donde la internaron], sin saber a dónde más acudir. Y ese lugar realmente me ayudó y me salvó la vida , y en realidad no cambiaría nada ".

No fue el caso de Hilton. "Mi mamá y mi papá eran muy estrictos y protectores cuando vivía en Los Ángeles. No me permitían ir a citas, no podía maquillarme, no podía ir a un baile escolar. Simplemente no querían que creciera. Luego me mudé a Nueva York y fue entonces cuando mi vida cambió y me escabullía por la noche e iba a clubes y abandonaba la escuela, pero sin hacer nada terrible, solo quería salir por la noche y eso realmente asustó a mis padres, porque eran muy protectores", decía Paris Hilton sobre los motivos de su internamiento.