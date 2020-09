Aiden, en 'Idol kids': "Visibilizarme como chico trans puede hacer que otras personas se sientan normales"

Este lunes vio la luz una nueva entrega de Idol kids. En una gala en la que Carlos Jean vaticinó que entre los aspirantes de ese día saldría el ganador del talent y una Isabel Pantoja que, de manera inaudita, pulsó el botón rojo, uno de los momentos más especiales llegó con la actuación de Aiden.

Y es que, el joven de 15 años llegó con un doble propósito: mostrar sus dotes para la música y servir de ejemplo para quienes pudieran sentirse como él y normalizar esa realidad. "Soy un chico trans, y creo que lo he sabido desde siempre. Hay mucha aceptación en mi entorno, pero no siempre es así, y eso es muy chungo, porque tú no has hecho nada, tú no eliges esto" empezó, en su vídeo de presentación.

"Al final somos personas, y el hecho de visibilizarme como chico trans hace que otros se vean normales. Saliendo aquí, yo puedo ayudar a muchísima gente a aceptarse, me presento aquí para abrirme al mundo". Tras mostrar la suerte que tenía por crecer en un entorno tolerante y empático, el padre del joven ofreció su punto de vista.

"Nos dijo que quería llamarse así este mismo año. Su psicóloga nos preguntó qué podría causarle esa ansiedad, y yo le dije que pensaba que se sentía un chico. Desde que lo hablamos, él descansó y todo ha ido a mejor. Antes se llamaba Elena", explicó con la misma alegría en los ojos que su hijo.

Aiden: "Soy un chico trans. Me daba miedo decírselo a mis padres, pero salió bien". Aiden y sus padres son un EJEMPLO ❤️ #IdolKids3

Tras su actuación, Why do you feel so down de Declan McKenna, el jurado tomó la decisión unánime de darle un billete dorado, es decir, un pase directo a las galas. Pero antes, hicieron sus valoraciones. "Hay muchísimas cosas que corregiría, pero me has matado. Para que la música avance es importante que pasen cosas nuevas, y tú lo eres. Lo que has hecho ha sido mágico", opinó Carlos Jean.

Jesús Vázquez, desde bambalinas, comentó que el pequeño "tiene algo que traspasa". "Me has hecho desconectar, estaba en una burbuja escuchándote", confesó Edurne. "Precioso, lo tienes todo, y toda una vida para perfeccionarte", terminó Isabel Pantoja.