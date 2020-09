La pulla de Isabel Pantoja a Edurne en 'Idol kids': "Algunos no recuerdan cómo eran con ocho años"

Este martes vio la luz la segunda entrega de Idol kids, el talent infantil de Telecinco. Tal y como había adelantado la propia cadena, se trató de un programa en el que los rifirrafes entre los tres miembros del jurado fueron protagonistas.

Y es que, si ya en el estreno del concurso quedó claro que Pantoja era la menos selectiva, en esta ocasión los propios compañeros de la artista, Edurne y Carlos Jean, le dieron un toque de atención por ello. Nada más empezar el programa, el jurado se encontraba comentando la actuación de una niña cuando Edurne le hizo saber que tenía que trabajar más la afinación.

Entonces, una perpleja Isabel Pantoja se giró hacia el público y exclamó: "¡Ocho años!... Aquí el problema es que algunos no se acuerdan de cómo eran con ocho años", dijo, en lo que pareció señalar que, a su juicio, la extriunfita exigía demasiado a los pequeños.

Más adelante, Edurne le dijo a Isabel: "Todavía no le has dado al botón rojo", unas palabras ante las que la intérprete de Marinero de luces no cambió el gesto. En unas imágenes en las que aparecían los jueces comentando las galas, Pantoja confesó que ella intentaría pulsar "lo menos posible" el botón rojo, que sirve para mostrar su rechazo a que los niños pasen a la siguiente fase: los rankings.

Al respecto, un correcto Carlos Jean comentó que la cantante "mezcla mucho su criterio con la emoción, lo cual denota que se trata de una persona muy sensible". Ya en la gala, Edurne y Carlos Jean bromearon buscando el botón rojo de Isabel para asegurarse "de que lo tiene". Una vez verificado, ambos le pidieron a Pantoja que no se aferrara "al verde", unas palabras a las que la folclórica hizo caso omiso, pese a asegurar, entre risas, que desde ese momento le daría al botón rojo "siempre".

Memes por la tensión entre Edurne e Isabel Pantoja

La tensión creciente entre las dos cantantes no pasó desapercibida para las redes sociales. Por ello, en breves instantes Twitter estaba lleno de comentarios humorísticos y memes al respecto. La plataforma también sacó su lado más cómico con la excusa de la dificultad de Pantoja para descartar a los aspirantes.

Isabel Pantoja cuando vota SÍ a un niño que lo hace mal:#IdolKids2pic.twitter.com/ejY35ndmtI — WONDER ARAN💚💜🏳️‍🌈🔻 👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 (@tzantzi) September 14, 2020

#IdolKids2 La única opción para que Isabel Pantoja le de al botón rojo 🔴 pic.twitter.com/bYBluKdO1U — 𝖙𝖔𝖈𝖆𝖑𝖆 𝖔𝖙𝖗𝖆 𝖛𝖊𝖟 𝖘𝖆𝖒🔇 #qqv (@reydereyees) September 14, 2020

#IdolKids2 Isabel Pantoja por dentro cuando Edurne no vota lo mismo que ella 👇 pic.twitter.com/RTwLEO1xQw — Rafael García López 📺💻 (@RafaelGarciaLAF) September 14, 2020

Edurne cada vez que habla la Pantoja #IdolKids2pic.twitter.com/IBo1e5GxHR — Julio López (@juliolopr) September 14, 2020