Andalucía empieza a utilizar los test rápidos de antígenos para controlar las residencias de mayores

Las residencias de mayores vuelven a centrar la atención de la Consejería de Salud y Familias ante el incremento de los casos de coronavirus, tanto de ancianos como de trabajadores, con la aparición de nuevos brotes en las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla. Es por ello que la Junta ha comenzado esta semana una quinta ronda de pruebas para detectar nuevos contagios tanto en las residencias de mayores como en las de personas con discapacidad de toda Andalucía, pero en esta ocasión, con una novedad.

Y es que Salud ha empezado a aplicar en estas instalaciones los test rápidos de antígenos, una medida que "constituirá una herramienta fundamental para contener la propagación del virus gracias a su alto nivel de efectividad y rapidez". Así lo ha afirmado el consejero del ramo, Jesús Aguirre, que explica que estos test "permiten detectar una proteína del virus en el momento actual y sus resultados se obtienen en tan solo 15 minutos". Además, este tipo de pruebas permiten la sustitución de las PCR por su "similar garantía" en el diagnóstico y se efectúan a través de un hisopo introducido por la nariz, con la ventaja de que no requiere instrumentos de lectura, por lo que se puede hacer fuera del laboratorio.

Andalucía cuenta con un almacenaje de un millón de estas pruebas, que permitirán "un cribado sistemático en la población que se está demostrando más frágil" frente a la Covid-19.

La Junta asegura que mantiene su compromiso de "continuar con la realización de test de antígenos con una frecuencia que permita conocer la situación de los centros sociosanitarios". En este sentido, Aguirre concretó que se realizarán pruebas sistemáticas a los trabajadores de cada residencia que no hayan pasado la infección por Covid-19 en los seis meses previos y, en caso de confirmarse algún positivo, se harán test a la totalidad de los residentes.

Independientemente, también se realizará un cribado aleatorio de residentes de cada centro que no hayan pasado la enfermedad en los seis meses anteriores. Y se realizarán pruebas en los casos de ingreso y retorno, de residentes y trabajadores, 48 horas previas a su entrada.

Nuevos brotes

Según el último balance oficial de la Junta en lo que a residencias de mayores se refiere, ofrecido hace una semana, de las 1.107 que hay en la comunidad, 109 presentan algún caso confirmado, lo que supone que el 90,1% de estas instalaciones está libre de coronavirus. El total de positivos entonces ascendía 672 residentes, 95 con síntomas de sospecha y 508 en aislamiento preventivo, además de 320 casos de trabajadores, 96 con síntomas sospechosos y ninguno en aislamiento.

Los datos de este lunes, correspondientes a las últimas 24 horas, apuntan a la aparición de cuatro brotes nuevos en residencias: en Orpea centro, Córdoba (con diez casos); en San Juan de Dios, Granada (11 casos); en Morón Mediterráneo, Morón de la Frontera, Sevilla (diez casos); y en la residencia La Milagrosa, en Sevilla capital (60 casos). Además, los casos en la residencia Orpea Sierra de Córdoba ascienden ya a 80 (y que se va a medicalizar), mientras que en El Yate Vitalia Alcolea, también en la provincia de Córdoba, la cifra es de 17, con un fallecido más en las últimas horas, dos en total.

Hace tan solo unos días, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores denunció la "nefasta gestión" de la Junta en las residencias, donde, afirman, se han registrado 42 muertes en los últimos 20 días –605 desde el inicio de la pandemia–. El Ejecutivo andaluz, lamenta la federación, "actuó tarde y mal" al inicio de la crisis, y denuncia la "escasez de personal", que "no se realicen test a los trabajadores con la periodicidad necesaria" o que "se sigan manteniendo a las personas contagiadas dentro de las residencias".

El consejero aseguró este lunes que los mayores que "tuvieran criterios de ingreso fueron ingresados en los hospitales", subrayando que "no hemos tenido ningún tipo de presión", ya que "siempre hemos tenido camas libres en Andalucía". Aguirre detalló que los ancianos que "clínicamente se iban a ver beneficiados de un ingreso hospitalario" lo han tenido, mientras que "los pacientes crónicos, paliativos o terminales, que no se iban a beneficiar de estar en el centro hospitalario, se han quedado en la residencia". Y concluyó que este es el "mismo criterio que hubiéramos seguido tengamos o no pandemia".

Por otro lado, el consejero ha anunciado que su departamento va a firmar una orden para, que en aquellas zonas donde la situación sanitaria y epidemiológica lo permita, las personas mayores que vivan en una residencia y que estén libres de coronavirus "puedan salir" a la calle a dar paseos. Esta medida, explicó el responsable del ramo, persigue poder ayudar a los residentes "desde el punto de vista psicológico".