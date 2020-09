La Comunitat Valenciana suma 442.447 treballadors en ERTO

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l'inici de la crisi sanitària generada per la Covid-19, el passat 12 de març, un total de 66.926 sol·licituds d'expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), els quals afecten 442.447 treballadors, segons les dades de la Conselleria d'Economia Sostenible.

D'aquestes sol·licituds, fins al 21 de setembre, l'Administració autonòmica ha resolt un total de 64.588 expedients que afecten 412.082 treballadors.

En concret, la Direcció General de Treball ha rebut 887 expedients sobre 87.857 empleats i ha resolt 815 d'aquestes sol·licituds.

Per la seua banda, la Direcció territorial de València ha rebut 31.815 sol·licituds amb 174.344 afectats i ha resolt 30.299 d'ells; a Alacant s'han registrat 26.251 expedients sobre 135.618 empleats, dels quals s'han resolt 25.619; i a Castelló s'han comptabilitzat 7.973 sol·licituds amb 44.628 treballadors afectats i s'han resolt 7.855.

Per sectors, la majoria de les persones afectades per un ERTO a la Comunitat Valenciana es dedica al de Servicis. En total, en aquesta activitat hi ha 293.434 treballadors afectats a la Comunitat Valenciana i 56.578 sol·licituds d'expedients.

El segon sector més afectat és la indústria, amb un total de 6.205 sol·licituds d'ERTO sobre 128.275 treballadors. Li segueix la construcció, amb 3.836 expedients sol·licitats fins a l'1 de setembre sobre 19.249 treballadors. En agricultura hi ha 303 expedients sol·licitats sobre 1.412 persones fins a eixa data.