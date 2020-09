Más de 300 personas dan apoyo a Jordi Pesarrodona en el comienzo del juicio por un delito de desobediencia grave

Más de 300 personas se han concentrado este lunes a las puertas de los Juzgados de Manresa para apoyar al payaso y exconcejal de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Jordi Pesarrodona, antes de que comience el juicio contra él por un presunto delito de desobediencia grave. Se enfrenta a dos años de inhabilitación para ejercer cargo o trabajo público y a una pena de 5.400 euros por su participación en el referéndum del 1-O.

El payaso ha llegado a las nueve y media a los Juzgados y ha sido recibido por una multitud de personas, entre ellos varios cargos electos de Junts per Cataluña, ERC y la CUP. Antes de acceder a los juzgados, Pesarrodona ha dicho que "el juicio está ganado antes de entrar, porque ellos han perdido aunque me condenen".

También ha añadido su causa "no tenía que haber llegado a juicio" y ha asegurado que no le han "perdonado la imagen icónica con la nariz de payaso". "Como quedó totalmente desmontado el informe de la Guardia Civil donde se me acusaba de incitación al odio y liderazgo tumultuoso y otras barbaridades, se inventaron eso de desobediencia grave para castigarme.", ha sentenciado.

También ha criticado que le pidan una pena "más grande que la del presidente Torra, o los consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs". "Esto es ir en contra de una persona y señalarla y castigarla", ha lamentado Pesarrodona. Al mismo tiempo, el payaso ha denunciado que la causa se trata de un "ataque inalienable contra la libre libertad de expresión", ya que "votar es democracia y lo haremos siempre".