Puig sobre els pressupostos de 2021: "Ningú m'ha dit que li parega malament que establim diàleg amb Cs"

Així s'ha manifestat Puig a preguntes dels mitjans en una compareixença que ha oferit juntament amb la presidenta de Xarxa Elèctrica, Beatriz Corredor, en la qual ha manifestat que "hi ha un acord de govern que es desenvoluparà, i al mateix temps s'han aconseguit tres grans acords: un amb empresaris i sindicats, un altre amb les institucions i un altre amb els grups polítics excepte Vox".

"Cal intentar complir tots els acords, i si hi ha alguna possibilitat que s'afegisca un grup més a l'aprovació dels pressupostos, crec que estem vivint una situació excepcional amb mesures excepcionals en la qual és fonamental que la Generalitat tinga el major suport possible en aquests pressupostos", ha manifestat.

Per a Puig, "no hi ha contradicció a defendre l'acord de govern amb l'acord parlamentari".