Los médicos MIR se ven como "mano de obra barata" y avisan a Sanidad de que costará "fidelizar" empleos en el futuro

Bastard ha puesto como ejemplo de "abuso" que los MIR del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, han tenido que salir de su hospital para desplazarse a los colegios de la isla con el fin de recoger test PCR.

En su opinión, "es una decisión totalmente desacertada" pues esta función no está contemplada dentro de su programa formativo y consideran que "no es correcto" apartar a un facultativo en formación de su centrohospitalario cuando la extracción de estas muestras PCR las podían hacer otras categorías, aparte de que se podría contratar a otros profesionales y "no exponer" a los que prestan servicios asistenciales en un hospital de referencia.

El portavoz de los MIR en Canarias recuerda en un comunicado queeste colectivo está a la espera de una respuesta a sus reivindicacionespor parte de la dirección del Servicio Canario de la Salud y decisiones como la del servicio de Pediatría "desalientan y frustran a su colectivo".