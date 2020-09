Oltra demana que els treballadors no "patisquen les conseqüències" de la fusió Bankia-Caixabank

Després de l'acord entre Bankia i Caixabank, ha destacat que era important que el que serà el banc més gran d'Espanya es quedara a València, on tenien les seues seus les dos entitats, i ha recordat que era una cosa que va defendre el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Oltra ha assegurat que per a un govern "botànic" com el valencià hauria d'estar "en el centre de l'atenció" l'interés dels milers de treballadors de Bankia i Caixabank en les oficines de la Comunitat Valenciana. També ha indicat que el Consell no ha valorat la fusió en el ple setmanal.

"El trànsit econòmic, en un sistema de mercat com el nostre, no hauria de ser incompatible amb la qualitat del treball i dels salaris i el manteniment dels llocs de treballper a les persones que treballen en aquestes entitats", ha defès la també coportaveu de Compromís en la seua compareixença dels divendres.