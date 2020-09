Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 9 defuncions, 681 nous positius i 23 brots l'últim dia

Segons les dades oferides aquest dijous per la Conselleria de Sanitat, amb els 681 nous positius la xifra total de contagis ascendeix a 33.873 persones. Entre els nous positius confirmats hi ha 45 a Castelló (3.721 en total), 264 a Alacant, a la qual se li ha reasignat un cas anterior (10.962 en total) i 372 en la província de València (19.186 en total). A més, hi ha 4 casos sense assignar.

Des de dimarts s'han donat 1.502 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 35.128: 4.096 a Castelló, 11.054 a Alacant i 19.148 a València. A més, hi ha 30 altes no assignades.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.212 casos, la qual cosa suposa un 14,47% del total de positius. I els hospitals valencians tenen actualment 482 persones ingressades: 57 en la província de Castelló, amb 6 pacients en UCI; 141 en la província d'Alacant,27 d'ells en UCI; i 284 en la província de València, amb 35 en UCI.

S'han registrat 9 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.582 persones (234 en la província de Castelló, 544 en la d'Alacant i 804 en la de València).

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció de Covid-19 ascendeix a 991.407, de les quals 844.573 han sigut per mitjà de PCR i 146.834 mitjançant test ràpid.

NOUS CASOS EN RESIDÈNCIES

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 53 residències de majors (4 en la província de Castelló, 17 en la d'Alacant i 32 en la de València), 11 centres de persones amb diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 1 en la d'Alacant i 8 en la de València) i 2 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 1 en la de València).

Pel que fa als nous casos, han donat positiu quatre residents i cinc treballadors, i han mort tres residents. Es troben sota vigilància activa de control sanitari 8 residències: 2 en la província d'Alacant i 6 en la província de València.

ACTUALITZACIÓ DELS BROTS

Pel que fa als nous brots, s'han registrat 23, dels quals sis es troben a la ciutat de València. Compten amb entre tres i sis casos i són d'origen social i laboral.

El brot més nombrós és un d'origen social a Benidorm, amb huit casos. En aquest municipi també s'ha notificat un altre brot de 6 casos d'origen social.

La resta de brots són: Bétera 6 casos (origen social), Oriola 5 casos (origen social), Catarroja 5 casos (origen social), Ontinyent 5 casos (origen social), Castelló 5 casos (origen social), Guardamar del Segura 5 casos (origen social), Petrer 4 casos (origen social), Dolores 4 casos (origen social), Vila-real 4 casos (origen social), Les Alqueries 4 casos (origen social), Sagunt 4 casos (origen social), L'Eliana 3 casos (origen social), Sueca 3 casos (origen social), Vinaròs 3 casos (origen social) i Muro d'Alcoi 3 casos (origen social).