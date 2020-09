Soler creu que la fusió de Caixabank i Bankia serà positiva i tindre la seu social donarà "credibilitat"

En declaracions als mitjans, ha indicat que és "bo per a tots" que un banc siga competitiu i la concentració és "quasi una necessitat que no vé de la pandèmia, vé de la reestructuració financera internacional" i està també recolzada per Europa.

"La seu social ací és un intangible molt important, crea una sensació de confort territorial, credibilitat des del punt de vista de l'activitat econòmica i la Comunitat Valenciana apareix en l'horitzó econòmic espanyol en positiu, cosa que no passava abans", ha dit.

I tot açò "juga a favor que les coses són molt positives", encara que ha admès que hi haurà costos pel que fa a la plantilla. Sobre aquest tema, el conseller ha assenyalat que la Generalitat vol que "es pacte molt bé amb els sindicats per a no deixar desemparada la gent": "Tot això s'ha de treballar molt, si això es fa bé crec que el pas que s'està donant és bo per a la Comunitat Valenciana".