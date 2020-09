Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio sufren un accidente en casa: "No podía parar de llorar, ha sido terrible"

Los dos exconcursantes de Supervivientes Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han sufrido un serio percance doméstico por culpa de la fuerte tormenta caída esta madrugada en Madrid, que dejó su casa completamente anegada y que provocó un accidente que acabó con Fabio lesionado.

Según la propia Violeta ha contado en una larga explicación en sus stories de Instagram, regresaron del gimnasio y se encontraron con que había llovido y habían dejado las ventanas y la puerta de la terraza abiertas, por lo que la casa estaba completamente inundada.

En el afán por arreglar las cosas rápido y limitar los daños, Fabio resbaló, sufriendo una grave caída que le dislocó el hombro izquierdo. "A veces se le sale el derecho, pero el izquierdo casi nunca", explicaba la exconcursante, que se vio sola para ayudar a su chico.

"Fabio gritando de dolor, yo con una toalla tratando de ponerle el hombro en su sitio durante media hora. No lo conseguía. Me he puesto tan nerviosa que no podía parar de llorar", cuenta la joven, que finalmente consiguió colocar la articulación, eso sí, después de "45 minutos terribles".

"No sé qué tuerto nos ha mirado o quién nos desea cosas feas, pero solo espero que el karma sea consecuente", se lamentaba Violeta, pues ha encadenado pequeños dramas en las últimas semanas.