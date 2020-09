Educación niega que haya obligado a los padres a firmar una declaración responsable por el COVID como dice el PP

Así lo ha dejado claro la consejera durante su intervención en el pleno de las Cortes donde se debate sobre las actuaciones de coordinación que se desarrollan entre la administración sanitaria y educativa en la pandemia provocada por la COVID-19 en la región.

El parlamentario del PP ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo firmar a las familias una declaración responsable en la que son los padres los que asumen toda la responsabilidad sobre la salud de sus hijos. "¿Si un niño no presenta síntomas y resulta que es portador y transmisor del virus, los padres son responsables de eso?", preguntaba Moreno Moya al Ejecutivo.

De otro lado, la consejera ha defendido que la coordinación entre la Consejería de Sanidad y Educación es "total", diaria y permanente, asegurando que no hay medida que se haya implementado en un centro educativo de la región que no haya sido supervisada por Sanidad.

Ha apoyado su afirmación indicado que en Castilla-La Mancha sólo un 0,5 por ciento de las 18.000 aulas existentes han sido confinadas, un número muy similar -ha dicho- al resto de comunidades autónomas. Además, ha recalcado que sólo un 0,43 por ciento del alumnado ahora mismo está haciendo uso del escenario 2. "El hecho de que no estén en las aulas de forma presencial no significa que no tengan acceso a la educación", ha aseverado la consejera de Educación.

También, ante las críticas de Ciudadanos, Rosa Ana Rodríguez ha afirmado que su departamento lleva trabajando con Sanidad antes de que se declarara el estado de alarma, por lo que ha pedido "tranquilidad absoluta". Ha respondido asimismo al PP que "nunca jamás" este Gobierno ha culpabilizado a nadie de la pandemia. "Sólo hay un enemigo que es el COVID-19 contra el que tenemos que luchar todos", ha sentenciado.

Igualmente, la consejera ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "nunca" ha pedido a los docentes que hagan una función sanitaria porque "sabemos hasta dónde tienen que llegar".

CIUDADANOS

De su lado, la diputada de Ciudadanos Úrusula López ha lamentado que desde el PSOE se acuse al partido naranja de crear "pánico" y de no querer a la región. "No confundan la crítica a la gestión del Gobierno a la crítica a la Comunidad Autónoma", ha pedido López, quien ha recordado que Cs ha firmado el pacto por la reconstrucción porque quiere lo mejor para los castellanomanchegos.

Ha acusado al Gobierno regional de no haber hecho los deberes y de haber publicado "tarde y mal" la guía educativa. "Han ordenado a los centros que establezcan un canal de comunicación con las Ampas y ustedes son incapaces de establecer una comunicación ágil entre Salud Pública y los colegios", ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado que de "poco" han funcionado las medidas implementadas y ha dicho que "más vale quedar por vago que por incompetente", al tiempo que ha recalcado que en Castilla-La Mancha no hay una política educativa y sanitaria sino "propaganda".

PARTIDO POPULAR

Por parte del PP ha tomado la palabra su diputado Juan Antonio Moreno Moya quien ha afeado al PSOE "de perder el tiempo en intentar blanquear" la imagen del presidente, Emiliano García-Page, en vez de trabajar en el inicio del curso escolar. "El Gobierno de Page ha descargado la responsabilidad en los equipos de Atención Primaria y en los equipos de los centros escolares", ha lamentado.

Tras insistir en que la Atención Primara está "colapsada", ha vuelto a criticar al Gobierno por no haber creado la figura de la enfermería escolar que, a su juicio, hubiera descargado de trabajo a los centros de salud de la región. También ha denunciado que en muchas aulas no se respeta la distancia de seguridad.

Finalmente, ha defendido que ningún diputado del PP ha atacado ni a los sanitarios ni a los maestros. "Ustedes no pueden decir lo mismo", ha afeado a la bancada socialista. "La situación de pánico está generada en la región por la gestión del Gobierno de Page".

PSOE

Por su parte, la diputada socialista Diana López ha exigido a la oposición dar una información "veraz" y transmitir tranquilidad a las familias, como hace la Consejería, y no generar "pánico".

Ha defendido que todas las decisiones que se han adoptado en Castilla-La Mancha han estado guiadas por la contención de la pandemia y la salud de todos los ciudadanos y ha aseverado que los responsables de Sanidad y Educación han estado siempre coordinados.

Ha criticado a la oposición por utilizar los datos del inicio del curso escolar para "desgastar" al Gobierno regional y ha dicho que "pese a quien le pese" sólo un 0,5 por ciento de los centros ha sufrido incidencias derivadas por la COVID-19. "El balance es positivo y más que esperanzador", ha destacado.

RESOLUCIONES

En su propuestas de resolución, el PP pide dotar de un presupuesto finalista y suficiente a la Atención Primaria, establecer las medidas necesarias para que los equipos de Atención Primaria tengan mayor autonomía de gestión de sus recursos humanos, materiales y financieros, así como incluir líneas de ayudas para pymes y autónomos, para que puedan crear alternativas para la conciliación laboral y familiar de sus empleados.

Los socialistas solicitan mantener los mecanismos de comunicación y coordinación intersectorial en los ámbitos de actuación de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes durante todo el tiempo que sea necesario por la evolución de la pandemia, así como incorporar en los protocolos anticovid de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes todas aquellas medidas para hacer frente a la pandemia, prevenir y controlar el incremento de casos que las Autoridades Sanitarias estimen oportunas en cada momento en función de la evolución de la crisis sanitaria.

Ciudadanos, por su parte, exige reforzar la Atención Primaria como primer canal de detección y lucha contra el COVID-19 informando a las Cortes regionales de las medidas adoptadas y el personal contratado por puesto de trabajo y área sanitaria en el plazo de 7 días y semanalmente, así como reforzar el equipo de rastreadores destinado a la pandemia COVID-19 incluyendo la posibilidad de solicitar ayuda al gobierno central; informando a las Cortes regionales en el plazo de 7 días y semanalmente de su distribución y estadísticas referidas a su capacidad de gestión como actuaciones realizadas y protocolos activados debido a su actividad.