Policía Nacional advierte de un aumento de estafas relacionadas con Correos y alquileres vacacionales

La primera estafa consiste básicamente en la recepción de un SMS que indica que un paquete que tenía que llegar no ha llegado por no pagar las aduanas correspondientes. Bajo el nombre de Correos, el texto dice lo siguiente: "Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar en una fecha concreta porque no se han pagado las tasas de aduana (€ 1). Siga las instrucciones". Las instrucciones que pide seguir son básicamente hacer clic en un enlace que hace las funciones de 'phishing' para robar datos bancarios de la víctima, ha informado en una nota la Policía Nacional.

En el segundo caso, aprovechando la demanda interna de espacios vacacionales debido a la crisis sanitaria del Covid-19, los presuntos estafadores ponen anuncios de pisos vacacionales en alquiler, con fotos reales, así como los datos del apartamento en cuestión. Sin embargo, los anunciantes no son ni propietarios ni arrendadores y, dan teléfonos, correos electrónicos y números de cuenta falsos. De esta forma, cuando los arrendatarios hacen el ingreso bancario para, supuestamente, alquilar el piso, o dar una señal para reservarlo o poder visitarlo, en realidad el dinero está yendo a la cuenta de los supuestos estafadores, que rápidamente retiran ese dinero del banco. Cuando las víctimas llaman a los teléfonos facilitados en el anuncio para preguntar por el alquiler, ya nadie contesta.

Sea cual sea el tipo de estafa, la Policía Nacional ha aconsejado que, una vez se ha sufrido cualquier modalidad de éstas, la víctima contacte de forma inmediata con la policía, bien físicamente en comisarías policiales, para interponer la denuncia correspondiente, o llamando al 091 poniendo ya en antecedentes a los investigadores.

El cuerpo policial ha destacado que "esta prontitud es fundamental para poder recuperar el dinero estafado cuanto antes, ya que los bancos pueden bloquear de forma instantánea cualquier cuenta o movimiento bancario, de forma que si se espera varios días para denunciar, el rastreo del dinero estafado se vuelve ya mucho más complicado".

Además de las dos estafas mencionadas, en caso de ser contactado telefónicamente por alguna entidad o empresa que ofrezca servicios o algún tipo de acción fuera de lo habitual, la Policía Nacional recomienda contactar con los responsables de la citada entidad antes de tomar la decisión de efectuar cualquier pago o dar cualquier tipo de dato personal.

Ante este tipo de hechos se recomienda a la ciudadanía que estén alerta y consulten los consejos y planes operativos de la Policía Nacional en la página web