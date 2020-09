El hermano de Michelle Obama, Craig, recuerda "con terror" cuando la policía le acusó de robar su propia bicicleta

La exprimera dama, Michelle Obama, tiene un podcast donde cada semana comenta temas de actualidad con invitados que la acompañan. En el último de la temporada se rodeó de su madre y su hermano para comentar los problemas raciales que sufre EE UU en la actualidad y en el pasado.

Entre otras cosas su hermano, Craig, contó la "aterradora" y "desgarradora" anécdota de una ocasión, teniendo 10 años, en la que la policía le acusó de haber robado su propia bicicleta.

"Ese tipo [el policía] agarró mi bicicleta y no me dejaba ir", dijo Craig, recordando que los oficiales hacían preguntas para pillarle en un renuncio. "Yo estaba como, 'Oh, te equivocaste, esta es mi bicicleta, no te preocupes, esto no es una bicicleta robada', y él no me creería", contó Craig.

"Estaba absolutamente desconsolado", rememoraba el hermano de Michelle, "y finalmente le dije: 'Escucha, puedes llevarme a mi casa y te demostraré que esta es mi bicicleta'". Y así lo hicieron.

Al llegar su madre estaba esperando en la puerta y simplemente le dijo "entra en casa", para después ponerse a afear a los policías, que eran negros, que hubieran presionado a su hijo, hasta que uno de ellos admitió que sabían que el niño decía la verdad.

"Cuando sales de la seguridad de tu casa y sales a la calle, donde ser negro es un crimen en sí mismo, todos hemos tenido que aprender a desenvolvernos fuera de nuestras casas con un cierto nivel de precaución y miedo, porque nunca se sabe", sentenció Michelle Obama.