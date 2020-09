Carlota, la niña de 4 años a la que el doctor Cavadas salvará pies y manos gracias a cientos de donaciones

Tiene cuatro años y sufre septicemia o infección generalizada en la sangre y necrosis en las cuatro extremidades, una enfermedad grave para la que se necesita una compleja y costosa intervención que su familia no podía permitirse.

Pero esta semana, tanto la "pequeña Carlota" como sus padres han recibido la buena nueva que sin duda cambiará sus vidas: el Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga (donde vive también la familia), mostró su "absoluta solidaridad" y se ofreció a dar apoyo material y ayuda económica para abordar los costes médicos de la intervención que la salvará de perder las cuatro extremidades. De esta forma, Carlota García Lara y sus padres viajarán a Valencia, donde la pequeña se pondrá en manos del conocido doctor Pedro Cavadas, que ya ha asegurado que será capaz de recuperar tres de las cuatro extremidades dañadas.

La situación de Carlota empezó a complicarse el 4 de agosto, cuando tuvo que ser ingresada en el hospital debido a una sepsis, una infección de la sangre por una bacteria que le causó un shock séptico y, como consecuencia, la paralización de sus órganos. La pobre pequeña tuvo que estar seis días sedada y conectada a un respirador artificial, hasta que su situación volvió a estabilizarse al cabo de los días.

Doctor Cavadas: la solución que permitirá recuperar sus extremidades

"Poco a poco hemos ido luchando con las diferentes secuelas que esta bacteria me ha dejado. Hace aproximadamente dos semanas me quitaron por fin la máquina de hemodiálisis que conectaba directamente con mis riñones y, después de tanto sufrimiento, por desgracia la peor secuela para mí: los médicos me dijeron que tenía dañadas mis cuatro extremidades", explican sus padres en el mensaje publicado en redes sociales para pedir ayuda. "Y me las tienen que amputar, todo a causa de una isquemia producida por microtrombos en los días en los que estuve tan malita", añaden.

Los padres de Carlota cuentan que estuvieron buscando sin descanso todas las posibles soluciones que permitieran a su hija volver a jugar y correr con sus extremidades y, "tras mucho buscar", encontraron la solución en la clínica privada de Valencia donde trabaja el doctor Cavadas, famoso por haber ayudado a recuperar a muchas personas en situaciones parecidas. "Podrían recuperarme las dos piernas y posiblemente una de mis manitas con un poco de reconstrucción (¡solo perdería mi manita derecha!) así podría volver a saltar, jugar, bailar, coger una muñeca, cepillarme los dientes...", declaran en el escrito.

Pero el principal problema es el mismo al que tienen que enfrentarse miles de familias humildes que no pueden permitirse terapias con costes tan elevados. Es por eso por lo que los padres de la pequeña, Marina y Jairo, decidieron iniciar un proceso de difusión de su situación, para que quien estuviese dispuesto a ayudar y aportar, pudiera hacerlo. "Es muy urgente porque cada día que pasa corro el riesgo de que alguna de mis necrosis de las extremidades se infecten, lo que haría imposible salvarme nada y se pondría en riesgo mi vida", declararon en el escrito que hicieron público en redes sociales el 13 de septiembre.

Aluvión de solidaridad

Lo que no se podían llegar a imaginar es la enorme repercusión que ha tenido la historia de Carlota, habiendo recibido, en tan solo cuatro días, un aluvión de donaciones que llegaron incluso a saturar la plataforma 'Bizum' dedicada a la transferencia rápida de dinero.

Además, el consistorio de su municipio se ofreció este miércoles a aportar los medios que hicieran falta para que la pequeña Carlota pueda volver a ser una niña normal de nuevo.

La familia no ha cesado de agradecer continuamente todo el apoyo y la ayuda recibida, gracias a la cual han recuperado la esperanza. Ahora, explican que siguen gestionando papeles "porque aún no tenemos precio cerrado de la intervención", por lo que la cuenta donde están recibiendo las donaciones sigue activa, "ya que es un proceso muy largo y con un coste que no imaginamos".

¿Qué es la bacteria 'estreptococo' que le ha causado la septicemia?

La septicemia es la presencia generalizada de ciertas bacterias en la sangre, que suele estar promovida por infecciones graves y que puede ser causante de una infección grave y potencialmente mortal.

En este caso, la sepsis de Carlota fue provocada por por la bacteria Streptococcus agalactiae, comúnmente denominada estreptococo del grupo B, o EGB.

En adultos o niños más mayores, esta infección concreta no suele complicarse, pero en recién nacidos y niños muy pequeños es bastante peligroso y potencialmente mortal sin un tratamiento oportuno.

La infección se pude producir, o bien en el embarazo, o posteriormente, al estar en contacto con alguien que tenga la bacteria; y se puede detectar a través de síntomas iniciales, tales como la ansiedad, dificultades respiratorias, frecuencia cardíaca irregular, palidez, o temperatura corporal inestable, entre otras.

La detección precoz de la infección es primordial, pues puede desencadenar complicaciones como meningitis o - como es el caso de Carlota -, coagulación intravascular diseminada.