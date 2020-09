Villarino señala al PP ante una posible moción de censura en Ourense: "Que tome la determinación que todo el mundo pide"

Así lo ha trasladado en la mañana de este miércoles, en una rueda de prensa donde, preguntado por la posible moción de censura que ayer el presidente del PP provincial, Manuel Baltar, dejaba "sobre la mesa", ha referido que la elección de apoyarla sería "una decisión de partido".

Esta coyuntura llega en el contexto de un Gobierno de coalición entre PP y Democracia Ourensana (DO) roto, con la petición de dimisión al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (DO), por parte de todos los concejales del pleno salvo el propio regidor y su único edil leal, Armando Ojea, por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos.

"No le voy a decir al PP lo que tiene que hacer, lo sabe de sobra, tiene la obligación de decir algo", ha referido el líder de los socialistas ante la negativa de Jácome de dimitir y la única vía de escape para sacarlo de la Alcaldía, la moción de censura, para la que solo suman PP y PSOE -al no contar los votos de los concejales del propio partido que gobierna en la ciudad, DO-.

"QUE DEJEN DE SER EL PERRO DEL HORTELANO"

Villarino le ha pedido al PP que "empiece a pensar en la ciudadanía" y que ayude "a que esté un gobierno legítimo, el del PSOE, la fuerza más votada y la que todo el mundo está pidiendo insistentemente", y ha asegurado que actualmente "no hay otra posibilidad" para salir de la "gravísima crisis": "Esa posibilidad tiene que contribuir hacia ella incluso la propia sociedad", ha abundado.

"El PP tiene que tomar algún tipo de iniciativa más allá de escapar de las administraciones públicas, como hizo en el Ayuntamiento de Ourense, abandonaron sus responsabilidades para ejercer presión política sobre una persona a la que ellos mismos situaron en la silla del poder y que ahora no quiere marcharse -por Jácome-", ha explicado.

El portavoz socialista, asimismo, le ha reclamado a Baltar y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "dejen de ser como el perro del hortelano, que ni gobierna ni deja gobernar", y que, "si no aportan, que aparten" para "ser una fuerza política útil en lugar de ser una fuerza política que utiliza".

"NO TENGO NOTICIAS DE ACERCAMIENTOS"

Sobre si ha habido algún tipo de encuentro entre populares y socialistas para sondear la opción de la citada moción de censura, Villarino ha sido claro: "No tengo noticias de acercamientos, yo personalmente, no sé si a otros niveles del partido que yo desconozco hay algún tipo".

Con todo, ha recordado que, tras las elecciones del 2019, durante las reuniones para desbloquear la gobernabilidad, "el PP no solo no apoyó ni dijo nada a favor, sino que se negó en redondo a cualquier tipo de acuerdo" con el PSOE, "traicionando la voluntad de los votantes pactando con D.O. para mantener a Baltar en la Diputación", ha agregado.

CRÍTICAS A BALTAR Y A FEIJÓO

El portavoz local de los socialistas, igualmente, le ha reprochado a Baltar que saliese "a jactarse públicamente", como "si fuera lo más normal del mundo", de que "tiene garantizada la estabilidad en la Diputación por Miguel Caride -uno de los dos diputados de DO en el organismo provincial y díscolo de Jácome-": "Estamos hablando de una persona que podría considerarse un tránsfuga", ha subrayado.

Sobre Baltar, el líder socialista ha remarcado que "no ha tenido prisa durante 34 años en cambiar esta provincia porque le va muy bien como está" y que "tampoco va a tener prisa ahora".

En este sentido, ha denunciado públicamente al PP de "garantizarse sueldos" y cree que Caride, desposeído de su dedicación exclusiva en el Consistorio al ser destituido por Jácome como teniente de alcalde y como concejal de Infraestructuras, Movilidad y Transporte, "seguramente la vaya a tener -la exclusividad- en la Diputación", como ha sido el caso del ex teniente de alcalde, Jorge Pumar, quien retiró sus competencias cuando el PP decidió romper el pacto con DO, y que, "en menos de 24 horas", ha expuesto el portavoz, obtuvo la misma dedicación exclusiva en la Diputación.

Villarino, del igual modo, ha reprobado que Feijóo haya hecho "publicidad" de "su falta de acuerdo" con la ciudad diciendo "explícitamente que no va a haber ayudas para Ourense mientras esté gobernando Jácome": "Eso es confundir a la ciudadanía, que tenemos derechos, con una persona", ha manifestado.

"A ver si recuerda que esta ciudad y esta provincia no son útiles solo para las elecciones", ha añadido, a la vez que le ha criticado al presidente autonómico el haberse tomado Ourense "como un juguete" para repartirse el Ayuntamiento, la Diputación y la Xunta: "Una estrategia únicamente partidista de fines políticos que obtuvo como resultado la situación de bloqueo que tenemos hoy, inaudita".

EL PSOE LLEVARÁ AL PARLAMENTO LA CARTA DE FEIJÓO

En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE y diputado en el Parlamento de Galicia, Juan Carlos Francisco, ha anunciado a la par de Villarino que emplazará en las Cortes gallegas a Feijóo y al PP para que "contesten si definitivamente conciben no solo a Jacome como letal, sino a los 105.000 vecinos que viven en Ourense", al respecto de la carta que el presidente de la Xunta envió a todos los regidores de las grandes ciudades, excepto a Jácome, y en la que se anunciaba "una elevada disposición al trabajo conjunto" para la recuperación económica y social en la era post covid-19".

"Nos parece un atropello a esta ciudad, a los intereses de los vecinos, que están siendo ninguneados por el PP", ha remarcado Francisco, quien ha tildado de "cínica" la posición de los populares con respecto a la situación en el Consistorio de Ourense, de la que "es el máximo responsable": "Baltar y Feijóo, especialmente este último, forjan un pacto contra los intereses de esta ciudad, y justamente cuando los intereses de esta ciudad están en juego, el PP la abandona".

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha planteado en el Parlamento la situación de Ourense, incluso en el debate de investidura del líder del PPdeG, y ha lamentado que "la contestación de Feijóo fue silencio absoluto": "No le vamos a consentir que siga callado", ha finalizado Francisco.

BALTAR SE PREGUNTA SI VILLARINO HABLA "EN NOMBRE DE SU GRUPO"

Este mismo lunes, en declaraciones a los medios, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, se ha preguntado "si Villarino habla en nombre de su grupo". "No lo sé, esa es mi respuesta", ha replicado, tras ser preguntado por las declaraciones que había realizado el dirigente socialista.

A renglón seguido, ha asegurado que "francamente" no le "importa" lo que diga Villarino, y se ha mostrado convencido de que busca "tener algo de protagonismo". "El que quería después de las elecciones de 2019 cuando quería pactar a toda costa con aquel a quien ahora denosta. No les salió la jugada, no se fiaban de él y ahora estamos en una situación similar", ha apostillado.

Así las cosas, ha concluido que las reflexiones de Villarino no le merecen "más comentario" que la "indiferencia" y ha añadido que, bajo su punto de vista, la "solución" para la crisis institucional de la ciudad "pasará por gente civilizada y que crea en el futuro de Ourense fuera de carreras y de cuestiones personales".