Dani Rovira explica cómo se enteró de que tenía cáncer: "El chivato fue un doble bulto en la clavícula"

Dani Rovira anunció hace unas semanas que se había recuperado del Linfoma de Hodgkin, el cáncer que le fue diagnosticado en marzo. Desde entonces, el actor ha hablado sin tapujos sobre dicha enfermedad, y una muestra de ello es la entrevista que protagonizó este martes con la Fundación Josep Carreras.

El intérprete de 39 años habló sobre su diagnóstico y su recuperación con motivo del Día Mundial del Linfoma. Así, confesó de qué forma descubrió que tenía cáncer.

"El chivato fue una especie de doble bulto en la parte de la clavícula. Mi mejor amiga es médico, pero por muchas fotos que le mandara nunca se sabe. Me dijo: 'Si en una semana no remite, pueden ser mil cosas'. Muchas de las cosas no me las decía por no asustar. Parecía que iba agrandando", contó.

En aquel entonces ya había comenzado el estado de alarma, pero decidió animarse a acudir al médico, lo que le permitió detectarlo a tiempo. "Ahí descubrí el mediastino, que es como una especie de hueco dual que está en el esternón por donde pasa el sistema linfático y que tiene forma de huevo", explicó.

A principios de septiembre, el artista aclaró en el programa La rosa de los vientos que su actitud fue "buena" debido a la valoración de sus médicos: "Me dijeron que el tipo de cáncer que he tenido era de los que mejor pronóstico tenía, con un 80% de probabilidad de curación".

En la conversación, Rovira señaló que vivió un "mal trago", pues el proceso fue "muy duro" y pudo "verle las orejas al lobo". Asimismo, no vio la muerte "ni de lejos": "No he vivido con miedo, pero sí con mucho respeto".