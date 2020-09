Dani Rovira habla de la experiencia con el cáncer tras curarse: "Ha sido duro, pero no he visto la muerte ni de lejos"

Hace unas semanas, Dani Rovira daba la mejor de las noticias: estaba curado del cáncer que le habían diagnosticado seis meses antes.

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado!", indicó a mediados de agosto.

Semanas después, el actor ha querido hablar de su experiencia de estos seis meses lucha contra el Linfoma de Hodgkin. "Estoy hasta un poquito mejor y más fuerte que antes de que empezara el calvario este", reconoce en La rosa de los vientos, de Onda Cero.

Una lucha que comenzó el 16 de marzo. "Supongo que mi actitud ha sido buena porque los médicos me dijeron que el tipo de cáncer que he tenido era de los que mejor pronóstico tenía, con un 80% de probabilidad de curación", relata el intérprete.

A pesar de confesar que este "mal trago" ha sido "muy duro" y que ha podido "verle las orejas al lobo", Rovira asegura que no ha visto la muerte "ni de lejos". "No he vivido con miedo, pero sí con mucho respeto", confiesa.

Eso sí, ha tenido que lidiar con su enfermedad y con una pandemia mundial. "Si lo hubiera cogido", asegura, "se habría complicado la cosa".

Por eso, y como el resto del planeta prácticamente, tuvo que confinarse, algo que le vino hasta bien, ya que sentía que no era el único que había tenido que frenar en seco su vida. "El mundo entero había parado". También se aisló de las redes sociales y se protegió bastante "de la mala energía" que dominaba las redes sociales y los medios de comunicación respecto a la Covid-19.

Eso sí, asegura que las redes sociales le han servido para contar a sus seguidores el proceso de recuperación "sin frivolizar pero con sentido del humor", una cosa que tilda como "un tratamiento alternativo maravilloso".

Tras vencer a la enfermedad, ahora ve la vida diferente. "Te cambian las prioridades. Ahora tengo la percepción de que tengo toda la vida por delante. Es una suerte el vivir aquí y ahora", relata Dani.