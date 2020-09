Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 905 nous casos, tres morts i altres 24 brots

Per províncies, 188 dels nous casos s'han localitzat a Castelló (3.631 en total); 356 en la província d'Alacant (10.403 en total); i 361 en la província de València (18.593 en total). A més, continua havent-hi set casos sense assignar.

Així mateix, s'han registrat tres defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.564 persones: 232 en la província de Castelló, 539 en la d'Alacant i 793 en la de València.

D'altra banda, s'han donat 660 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 33.626: 3.973 a Castelló, 10.471 a Alacant i 19.149 a València. A més, hi ha 33 altes no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 502 persones ingressades: 57 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 150 en la província d'Alacant, 29 d'ells en la UCI; i 295 en la província de València, 32 d'ells en UCI.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 7.064 casos, la qual cosa suposa un 16,98% del total de positius, i el nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 968.274, de les quals 822.117 han sigut per mitjà de PCR i 146.157 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 57 residències de majors (4 en la província de Castelló, 18 en la província d'Alacant i 35 en la província de València), 13 centres de persones amb diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 3 en la d'Alacant i 8 en la de València) i 4 centres de menors (0 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 1 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 24 residents contagiats, 22 treballadors i han mort tres residents. A més, actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i cinc en la província de València.

NOUS BROTS

Així mateix, des de l'última actualització s'ha detectat 24 nous brots, tots ells d'origen social excepte cinc. En la localitat valenciana d'Ontinyent s'han detectat quatre brots d'origen social d'entre 3 i 12 casos, mentre que en la ciutat de València cal sumar altres set brots, tres d'ells d'origen laboral amb tres casos cadascun i la resta social, amb entre quatre i set casos.

La resta de brots d'origen social s'han localitzat a Aiora, 11 casos, a Canals, 12 casos, a Paterna, 4 casos, a Manises, 10 casos, a Paterna, 5 casos, a Dolores, 3 casos, a Altura, 5 casos, a Bigastre, 3 casos, a La Vall d'Uixò, 4 casos, a Potries, 3 casos, i a Gandia, 4 casos. En la capital de La Safor també s'ha localitzat un brot d'origen laboral amb 3 contagiats i a Aldaia un altre laboral també amb tres positius.