El PP demana que la futura entitat Caixabank-Bankia tinga a València seu operativa o administrativa a més de social

Així ho ha plantejat la seua portaveu, María José Catalá, en parlar d'aquesta operació bancària en la roda de premsa que ha oferit amb el senador 'popular' Fernando de Rosa per a donar a conéixer iniciatives del partit davant de l'okupació de vivendes.

El grup municipal 'popular' plantejarà formalment aquesta petició en el ple ordinari del consistori valencià mitjançant la presentació d'una declaració institucional.

Catalá ha comentat que aquesta jornada "conclouen els acords per a la fusió entre Caixabank i Bankia" i ha considerat que València "té alguna cosa a dir" sobre aquest tema "perquè la futura entitat romanga vinculada a ella" i la seua permanència redunde "en l'interés econòmic de la ciutat".

"Pensem que no solament s'ha de mantindre la seu social de la futura entitat a València si no que cal ser un poc més ambiciosos i treballar des del govern de la Generalitat i des de l'Ajuntament per a demanar la seu operativa o algun departament administratiu", ha exposat la responsable 'popular'.