La solución para conseguir que las toallas y sábanas no cojan polvo en el armario es de Amazon y cuesta 10 euros

Poner la lavadora es una de las tareas de casa que más tiempo nos quitan. Y es que no acaba una vez hemos separado la ropa blanca de la de color o las prendas gruesas de las más delicadas: terminado el programa escogido, hay que tender, planchar (reconocida como la actividad del hogar más odiada por los españoles) y recoger. Un quehacer arduo que, además, empeora cuando en la colada hay sábanas y toallas que, debido a su tejido y tamaño, dificultan (¡y mucho!) todos los pasos antes descritos.

Así, y aunque intentemos estirar un poco los tiempos recomendados para lavarlas, nadie nos quita la inversión temporal. ¿Lo peor? ¡Que aquí no acaba el problema! Muchas veces, el espacio que destinamos para guardar las sábanas y las toallas no está libre de la entrada de polvo, por lo que, en más de una ocasión, cuando las sacamos para disfrutar del inconfundible olor a limpio, nos damos cuenta de que hay alguna que otra mancha con la que, desde luego, no contábamos.

Si te suena familiar, tranquilo: evitarlo (y ahorrarnos así el disgusto) está en nuestras manos y no hay que hacer ningún esfuerzo extra. Rastreando el catálogo de Amazon, hemos encontrado unas fundas diseñadas para el almacenamiento de toallas y sábanas en los armarios o, incluso, debajo de la marca. Cerradas con cremalleras y fabricadas con tejidos de calidad, se presentan como una gran solución para asegurar que al utilizarlas estén tal y cómo las guardamos... ¡y solo cuestan once euros!

Estas bolsas tienen una capacidad de 90 litros. Amazon

Por qué no debería faltar en tu armario

Este pack de tres bolsas de almacenamiento nos ayudará a conseguir un armario ordenado al mismo tiempo que mantiene la ropa libre de polvo y bacterias, ya que están elaboradas con tela inolora y de tres capas para promover la ventilación y proteger las prendas almacenadas de la humedad. Su gran capacidad (cada una tiene 90 litros) las convierten en los artículos idóneos para almacenar colchas, mantas, almohadas, sábanas, toallas y otros textiles del hogar que se usan o cambian con menos frecuencia que nuestra ropa. Además, su diseño incluye una ventana transparente que nos permite visualizar el contenido de la bolsa para facilitar el orden. Y para aumentar la seguridad y la capacidad de almacenaje, estas bolsas cuentan con un asa reforzada y con una cremallera robusta.

El pack reseñado incluye tres bolsas de medidas idénticas, pero en el catálogo de Amazon podemos encontrar otros kits con distintas proporciones para satisfacer nuestras necesidades, como, por ejemplo, el que incluye cuatro bolsas de almacenaje (con dos medidas diferentes) y otro perfecto para almacenar debajo de la cama.

