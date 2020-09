Qué son los Popcorn Days de Amazon y por qué son todo lo que necesitas para disfrutar de un plan de cine en casa

Disfrutar de una jornada de sofá y peli es uno de los placeres más populares y sencillos de llevar a cabo. De hecho, es el mejor plan para cualquier sobremesa o para una noche de sábado en la que apetece estar en casa. Además, por títulos no será ya que gracias a nuestra suscripción a Disney+, a Prime Video y a otras plataformas, podemos elegir entre un sinfín de propuestas que sacien nuestro apetito cinéfilo (¡y el de toda la familia!). Eso sí, ante tanta opción, la tarea más complicada es ponerse de acuerdo sobre cuál es la película que toca ver.

Además de ser un plan apto para cualquier época del año, cuando bajan las temperaturas y los días tienen menos horas de luz se convierte en una alternativa que tiene el éxito asegurado (y más si al binomio de sofá y peli sumamos una mantita con la que refugiarnos del frío del exterior). Por ello, debemos tener todo listo para disfrutar en cualquier momento de una sesión de cine. Para ayudarnos a conseguirlo, Amazon celebra los Popcorn Days en los que ofrece una selección de productos destinados a mejorar la experiencia de cine en casa, desde películas en diferentes formatos, hasta televisores y home cinema, sin olvidarnos de todo lo necesario para preparar un snack que nos acompañe. ¿Quieres descubrir todas las propuestas?

Un plan de cine es un acierto asegurado. Freepik

Así es el plan de cine que te propone Amazon

- ¡Elige tu película favorita! Si hay algo que no puede faltar en un plan de cine es la elección de una buena película con la que vivir aventuras, pasar tiempo en familia o, quizás, ir entonando el cuerpo para Halloween. En los Popcorn Days, además de poder buscar por categorías las que mejor se adaptan a los gustos de la mayoría de espectadores caseros, también las han dividido por rango de precio, para que podamos decidir cuánto invertir en este plan. Y tú, ¿eres más de It, de Avatar o de Con faldas y a lo loco?

- Los snacks, que no falten. El picoteo también es ideal para acompañar una tarde de cine indoor, aunque, no todos tenemos los mismos gustos en lo que a snacks de película se refiere: los más clásicos nunca dicen no a un buen bol de palomitas, mientras que los más golosos no conciben ver un buen drama sin una dosis de azúcar proporcional a las lágrimas que vayan a soltar y los realfooders prefieren apostar por los frutos secos y la fruta deshidratada.

Claro que, no hay que olvidarse de los cocinillas de casa, quienes, lejos de comprar algo ya preparado,prefieren meterse en la cocina las horas de antes y preparar una minuta que, incluso, esté inspirada en la película. Y Amazon también ha pensado en ellos: han habilitado una sección especial de pequeños electrodomésticos rebajados para que puedan preparar menús de cine sin necesidad de perder mucho tiempo entre fogones.

- Los efectos de sonido e imagen lo son todo. No hay película ni comilona que valgan si no tenemos en casa los soportes necesarios para convertir nuestro salón en una auténtica sala de cine. Si bien es cierto que no todos podemos apostar un proyector, sí que debemos tener en cuenta que los equipos de home cinema tiene todo lo necesario para, por un dinero razonable, cumplir con todas nuestras exigencias.

- Comodidad, ante todo. Para disfrutar, de verdad, de una película, tenemos que sentirnos cómodos y, para ello, necesitamos un sofá que se adapte a nosotros (y al espacio de nuestro salón) u otro tipo de asientos (como los puffs) que nos ayuden a relajarnos y a descansar al tiempo que vemos la película. ¡Incluso queremos correr el riesgo de echar alguna cabezada en ellos! Si esto ocurre, está bien tener a mano una mesa auxiliar en la que depositar el snack que estábamos disfrutando. Pero, además, los Popcorn Days también nos animan a renovar nuestro salón con un juego de muebles en los que colocar nuestra televisión y todo lo necesario para disfrutar de la película.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.