Tres buenas razones para suscribirnos a Amazon Prime Video (y una es el mes de prueba gratis)

¿Te imaginas que cada semana pudieras disfrutar de una o varias series o películas de estreno para ver en los dispositivos que quieras y, encima, sin anuncios? Si conoces esta sensación tan placentera, es porque ya te desenvuelves con soltura en el mercado del streaming y puede que hasta lo hayas disfrutado en pantalla grande desde el salón de tu casa. Y si no, ¿a qué estás esperando?

De las muchas bondades que estas tienen, podemos destacarte, además de la de no tener que soportar los anuncios, su catálogo (casi) infinito con el que siempre tendrás algo nuevo por descubrir, su precio más que razonable para todo lo que ofrecen y la posibilidad de crear distintos perfiles (y así pagar la suscripción entre varias personas, que siempre es bien recibido). ¿Todavía te sigues preguntando qué haces sin darte de alta en, al menos, una de ellas?

La decisión no será nada fácil, puesto que en la guerra del streaming, todo vale y cada plataforma va a ofrecerte muchas (y muy buenas) tentaciones para que acabes sucumbiendo a ellas. De hecho, en España, el 37% de los hogares no ha podido resistirse y ya ha contratado este tipo de servicios, lo que suma un total de 6,3 millones de casas.

Si no sabes por cuál decidirte, queremos ayudarte y, para ello, te traemos motivos fundados para apostar y suscribirte a Amazon Prime Video, la plataforma de VOD del gigante del comercio. Este servicio está incluido en el paquete Amazon Prime que ofrece a sus usuarios servicios de entrega gratuitos y acceso prioritario a sus ofertas, entre otras ventajas. Todo ello por 3,99 euros al mes... ¡y con 30 días de prueba gratis en cada servicio! ¿Te animas?

El catálogo de Amazon Prime Video cuenta con un sinfín de títulos y, también, contenidos originales. Amazon

Tres razones de peso para suscribirte a Prime Video

- Contenidos originales. Desde Amazon Prime Video no han querido quedarse atrás en la codiciada producción de contenidos originales, pues de ellos depende, en gran parte, las victorias en la guerra del streaming. Aunque son muchos los títulos que podríamos citar para convencerte, queremos intentarlo con tres: la comedia que está en boca de todos, Fleabag; la distopia The man in the castle; y la española El Cid, que, aunque está pendiende de estrenar, sabemos que va a dar mucho de qué hablar.

- Los estrenos de abril. Para que cojas abril con ganas, esta plataforma ha apostado por dos estrenos que, por el momento, han recibido muy buenas opines de la crítica; y es que, buena pinta tienen (y mucha). Por un lado, hoy, 3 de abril, llega Tales from the loop, una serie de ciencia ficción sobre los habitantes de un pueblo, sus vidas y la máquina construida para explorar los misterios del universo sobre la que viven. Por otro, destaca Bosch, que llegará a su catálogo con su sexta y penúltima temporada.

- Mes de prueba gratis. En tercer lugar y no por ello menos importante, destaca el mes de prueba gratis con el que Amazon quiere que bucees por su catálogo... hasta dejarte conquistar. Un sugerente motivo al que podrás acceder registrándote sin compromiso y que se hará efectivo desde el primer minuto. Además, si consiguen convencerte sus numerosos contenidos, pasado el periodo de prueba, Amazon Prime tan solo cuesta 36 euros al año.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.