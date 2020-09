Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma cinc morts, 377 nous contagis i 19 brots

D'aquesta manera, la xifra total de positius es xifra en 31.739 persones des de l'inici de la pandèmia. Per províncies, 19 nous casos es localitzen a Castelló (3.443 en total); 150 en la província d'Alacant (10.057 en total); i 208 en la província de València (18.232 en total). A més, s'han reasignat 19 casos, 6 d'ells en la província d'Alacant i 13 en la de València, per la qual cosa continua havent-hi 7 casos sense assignar.

Així mateix, s'han notificat cinc defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.561 persones: 231 en la província de Castelló, 538 en la d'Alacant i 792 en la de València.

No obstant açò, la Comunitat Valenciana suma 1.214 altes a pacients amb coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 32.966: 3.885 a Castelló, 10.227 a Alacant i 18.821 a València. A més, hi ha 33 altes no assignades.

Així, en aquests moments hi ha 502 persones ingressades en centres hospitalaris de tota la Comunitat Valenciana: 52 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 154 en la província d'Alacant, 33 d'ells en la UCI; i 296 en la província de València, 39 d'ells en UCI.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.159 casos, la qual cosa suposa un 15,14% del total de positius. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 959.373, de les quals 813.648 han sigut per mitjà de PCR i 145.725 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A més, el 72,5% de les residències amb algun cas compta amb tres o menys positius, i el 45% de centres registra un únic cas. A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 54 residències de majors (4 en la província de Castelló, 16 en la província d'Alacant i 34 en la província de València), 10 centres de persones amb diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 3 en la d'Alacant i 5 en la de València) i 5 centres de menors (1 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 1 en la província de València).

Així, des de l'última actualització s'han notificat quatre residents nous positius, huit treballadors i dos residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i cinc en la província de València.

NOUS BROTS

D'altra banda, s'han registrat 19 nous brots, tots ells d'origen social excepte tres d'origen laboral. D'ells, cinc es localitzen a Alacant, amb entre 5 i 13 casos i un d'ells d'origen laboral, amb 11 casos, mentre que en la ciutat de València hi ha dos brots d'origen social, de 3 i 5 casos, i un tercer amb 4 casos d'origen laboral.

Així mateix, s'han registrat dos brots a Oriola amb 4 i 6 casos, altres dos a Banyeres de Mariola, un de 3 casos d'origen social i un altre laboral amb 4 casos. La resta de brots, tots d'origen social, se situen a Bétera amb 7 casos, Benijofar amb 3 casos, Albalat dels Sorells amb 11, el Pilar de la Foradada amb 4 casos, Alcantera de Xúquer amb 6 casos, El Pinós amb 5 casos i Tavernes de la Valldigna amb 7 casos.