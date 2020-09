Amor Romeira declara en los juzgados tras ser demandada por Sofía Suescun y la tacha de "tránsfoba"

La cantante y bailarina Amor Romeira ha comparecido este lunes en las dependencias de Plaza de Castilla, en Madrid, tras la interposición de una demanda por parte de la colaboradora de televisión Sofía Suescun, que no ha acudido a los juzgados y ha delegado su representación en una abogada, según informa Gtres.

La guerra entre los dos rostros de Mediaset se remonta a 2018, cuando Suescun demandó a Romeira por un presunto delito de injurias al llamarle "tránsfoba" en sus redes sociales, motivo por el que la ganadora de Supervivientes 2018 solicita una indemnización de 20.000 euros por un delito de honor.

La de Pamplona, que no se ha pronunciado tras la declaración de Romeira en los juzgados, cargó contra la ex gran hermana con comentarios como "que tengas la cara de hombre es un hecho" o "para ser tío, pocos huevos tienes".

Amor Romeira posa a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. GTRES

Por su parte, Romeira ha publicado una serie de stories en Instagram asegurando quese siente "segura" y "contenta", aunque prefiere dejar el asunto en manos de sus abogados, a los que ha agradecido su profesionalidad.

No obstante, la artista ha aprovechado para denunciar la actitud de Suescun. "Si tú humillas, desprecias e insultas a una persona negra, china o de otro tipo de cultura, raza o país, tú eres racista. Y si tú niegas la identidad de género de una mujer transexual y la tratas en masculino, la humillas y la insultas solo por el hecho de ser transexual, tú eres tránsfoba", ha sentenciado.

En marzo de 2019, El programa Cazamariposas lanzó una campaña contra la homofobia de Suescun en Gran Hermano Dúo tras herir a la comunidad LGTBI+. La extronista de Mujeres y hombres y viceversa pronunció comentarios como "no sé ni lo que soy, me gusta gozarla y ya está. Eso de bisexual, no bisexual... ¿Qué mierda es eso? Me parece una gilipollez, a mí me gusta gozarla y punto".

En una emisión especial del programa, este analizó el comportamiento y frases de Suescun e incluso habló con representantes de "asociaciones LGTB" que hicieron ver que "Sofía es homofobia pura y dura".