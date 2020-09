Chelo García-Cortés se pronuncia sobre asuntos como el Gobierno, Santiago Abascal o su llegada a 'Sálvame'

La colaboradora de SálvameChelo García-Cortés ha pasado por El trono de las sensaciones en 8TV dónde ha sido preguntada sobre diversos temas de la actualidad de nuestro país de lo que no ha dudado en pronunciarse.

En el espacio, presentado por Jordi Anjauma, García-Cortés ha contado cómo fue su infancia. "Soy una niña sin infancia. Solo recuerdo desde los 7 años ser feliz con mi mama y papa. Mi madre murió a los 11 y me tuve que convertir en una adulta", contaba la periodista.

Poco después, el conductor del espacio recordaba que esta nació en Galicia, ha vivido en Madrid y ha estado afincada en Barcelona, dónde vive actualmente, y le ha preguntado de dónde se siente más. "Yo me siento del mundo (...) en el año 1974 Barcelona era la puerta de Europa (...) y decidí venirme a la apertura, a la modernidad.

En cuanto a la independencia de Cataluña, García-Cortés ha confirmado no ser independentista y asegura que no lo va a ser y ha querido comentar los errores que cometió el Gobierno de España por no tomar en serio el procés. "La equivocación del procés ha sido de Rajoy siendo un prepotente al pensar que la gente de Cataluña que quería la independencia no iban en serio y que era una broma", sentencia la gallega.

Os esperamos a partir de las 11:55h del mediodía en “El trono de sensaciones”de 8TV con la entrevista más destroyer de Chelo García Cortés. Su dura infáncia, política,tema social y televisivo con los nombres de Abascal,Iceta,Bosé,Jordi Pujol,Matamoros,Montero,Pantoja y mucho más! pic.twitter.com/1cs1Bsb4Vh — JORDI ANJAUMA (@JORDI_ANJAUMA) September 13, 2020

Preguntada por su orientación política, esta no ha dudado en asegurar: "Soy de izquierdas y siempre he votado socialistas aunque no me gusta mucho como lo hacen, por eso les votó para decirles "esto no se hace así".

Anjauma ha querido indagar más acerca de su ideología política y le ha pedido su opinión sobre la huida del rey Juan Carlos. Chelo García-Cortés ha defendido: "El Rey Juan Carlos no ha huido y no está ni imputado" aunque considera: "Lo que ha hecho no es ético pero tampoco ilícito" y cree que hay otros que han hecho cosas peores.

Repasando otros temas de la actualidad como la crisis generada por la Covid-19 y las teorías conspiratorias por las que apuestan algunos famosos cantantes como Miguel Bosé, la informadora ha querido censurar su mensaje. "A este señor que yo admiro se le ha ido la olla", comienza García-Cortés para después sentenciar "No puedes mandar a la gente a una manifestación y luego no ir. Estoy en contra de su mensaje y tiene una responsabilidad muy importante, no puede apoyar un movimiento negacionista como este".

Por otra parte, Jordi Anjauma ha querido hablar de cómo fue la llegada de la periodista a Sálvame. "Cuando llegué a Sálvame mi recibimiento fue Heavy Metal" asegura para añadir después: "Hubo momentos malos pero los buenos han compensado a los malos. No soy rencorosa y lo que no me gusta lo olvido rápido" finaliza.

Por último, la colaboradora ha sido preguntada por varias personalidades de la actualidad, entre ellas, Santiago Abascal del que ha asegurado: "Es un impresentable, me preocupa mucho y no le daré un minuto de gloria".