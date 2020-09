Asencro pide que las vacunaciones de gripe para mayores de 60 años se realicen en los domicilios

"Debe realizarse en el domicilio del paciente al que no hay ni necesidad de entrar por lo que no se compromete la seguridad del personal sanitario. Llenar los consultorios de pacientes no se ajusta a ninguna norma que el sentido común pueda sostener en estas circunstancias. ¿Dejan sin funcionamiento los consultorios durante meses y ahora quieren llenarlos cuando más catarros y otras patologías van a campar de manera incontrolada? No se comprende ni es adecuado", sostiene Pérez-Alonso.

Además solicita que las pruebas de los pacientes de las alas -oriente y occidente asturiano- que deban realizarse en el HUCA han de ser protocolizadas de modo y manera que los horarios se ajusten a la realidad de dichos pacientes. "Decirle a un paciente del Oriente u Occidente que llegue al HUCA a las 8 de la mañana a efectuar una prueba, carece de toda lógica. Por ello pedimos se establezcan los protocolos necesarios para evitar innecesarias molestias a los pacientes", añade.

Desde Asencro piden además que se recojan muestras de ADN de todos los pacientes, tanto de aquellos que manifiestan síntomas leves, como especialmente de aquellos que desarrollan neumonías severas, especialmente en los pacientes que no son grupos de riesgo a priori. "Una iniciativa internacional en esta línea podría llevar a identificar los factores genéticos que están detrás de esta susceptibilidad y que sin duda existen", apunta.

Pérez-Alonso considera también fundamental que se cambie el sistema de citaciones que tienen establecida en las extracciones, tanto en los hospitales como en consultorios y Centros de Salud y que se realicen las extracciones a los enfermos más susceptibles de contagio en sus domicilios.