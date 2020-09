Docentes Unidos dice que el profesorado contratado desempeña labores de organización, no educativas

El colectivo ha indicado que la misión de este grupo de docentes "no está demasiado definida", e incluye "tareas de consejeros o sanitarios" pero "no de profesores", porque "no se les asignan grupos" de alumnos.

"Son parches que despedirán en diciembre, que no ayudan a mejorar la situación sanitaria y que, además, se desplazarán por el centro teniendo contacto con todo el alumnado, con el riesgo que esto supone", han reprochado, tras acusar a la Consejería de desoír sus peticiones.

A juicio de Docentes Unidos, "se trata, por tanto, de una campaña de blanqueo de imagen que la Consejería está realizando con dinero público para hacernos creer que la vuelta al colegio es segura cuando no lo es".

Además, desde la organización han indicado que estos "chicovids" pueden llegar a ser "un obstáculo" para la contratación de interinos en caso de cuarentena o baja de docentes titulares. "Lo más penoso es que la Consejería de Educación quiere hacer creer a la comunidad educativa que se ha dado respuesta a sus demandas, cuando nada de lo que se ha realizado responde a nuestras peticiones".

Para Docentes Unidos, la Consejería "pretende enturbiar la imagen pública de los docentes, insinuando que los culpables de los contagios en los colegios e institutos somos y seremos los profesores y los maestros, a los que se nos tilda de vagos e incompetentes, como se extrae de las últimas declaraciones del consejero de Salud".

"Si lamentablemente un docente contrae el virus, no sólo tendrá que lidiar con la enfermedad sino con la criminalización por parte de la clase política, cuando son ellos los culpables de no haber garantizado los medios y recursos necesarios para una vuelta segura", ha añadido el colectivo.

Respecto a la decisión de que los contactos estrechos de los positivos que se dediquen a actividades esenciales no tengan que aislarse 14 días si la prueba no detecta una infección activa, Docentes Unidos ha considerado que es una medida de "desprotección que "vulnera claramente el derecho a la salud de los trabajadores y de los alumnos".

"Porque, no lo olvidemos, nosotros estamos en aulas con más de veinte alumnos a diario y no se tiene constancia de nuestro estado de salud ni nos permite estar en cuarentena incluso habiendo estado en contacto estrecho con compañeros que han dado positivo".

En cuanto a las instrucciones del 12 de septiembre, en las que "se nos obliga a trasladarnos a los centros de trabajo en situación de no presencialidad", ha indicado que "esta situación absurda da lugar a desplazamientos innecesarios provocando que en las localidades con más incidencia del virus y en fase de confinamiento puedan entrar y salir docentes residentes de otros municipios, favoreciendo así la transmisión comunitaria".

En este sentido, han exigido que esta medida sea voluntaria, de tal modo que los docentes que quieran o necesiten hacer uso presencial de los medios del centro tengan esa posibilidad.

Por otra parte, ha criticado que "algunos sindicatos hayan pasado por el aro y se hayan dejado engañar firmando un acuerdo fraudulento".

"Nos sentimos desprotegidos y nada representados por estas fuerzas sindicales que no miran por la dignidad de sus compañeros ni por la seguridad de toda la comunidad educativa", han aseverado desde Docentes Unidos.