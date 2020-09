Arcelor no vislumbra un escenario de reapertura de la ACB de Sestao (Bizkaia) a corto plazo

20M EP

ArcelorMittal no vislumbra un escenario de reapertura "pronto" de la ACB de Sestao -parada desde el pasado mes de marzo- porque la situación sigue siendo "muy adversa y no hay mejoría en el mercado de los aceros especiales". Por contra, la planta de Etxebarri funciona "a buen ritmo", ya que el mercado de la hojalata no se ha visto tan afectado por la crisis económica derivada de la pandemia.