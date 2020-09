Haizea Gómez se gana a todos los 'coaches' de 'La voz': "Desde que te hemos visto, todo tiene cierta lógica"

"Cuando era pequeña, quería cantar. Siempre decía que querría tener la oportunidad de que me escucharan" dijo en su presentación Haizea Gómez, la joven que poco después se había ganado a los coaches.

Según contó su padre en dicho vídeo, los amigos de Gómez habían sido decisivos para que ella se apuntase a los castings de La voz, pues se trata de una chica muy vergonzosa. "La timidez nunca me ha dejado cantar", corroboró la bilbaína.

A sus 29 años, prometió sorprender a todos, y así lo hizo. Tras una de las presentaciones más cañeras del formato, interpretó en plató la melancólica Con las ganas de Zahara. Su timbre consiguió que Laura Pausini, Alejandro Sanz y Antonio Orozco se dieran la vuelta.

"¿Cómo se llama este escalofrío andante? Nadie habría imaginado que alguien con esa voz viene en un cuerpo, una imagen y un estilo así. Me encantas tú y tus contradicciones, eres maravillosa", dijo la italiana.

"No quiero que te vayas de este programa. Te quiero en mi equipo", le pidió Alejandro Sanz. Por su parte, un compungido Pablo López comentó que no se había dado la vuelta "por miedo" a que no se fuera con él. "No quería ni pelear, estaba asfixiado", dijo.

"Lo que acaba de pasar ha sido mágico, has ido más allá de lo que dice la canción en sí misma. Desde que te hemos visto, todo tiene cierta lógica. Gracias por este viaje que nos has regalado, ha sido una maravilla". Sin embargo, Haizea se decantó por el intérprete de Corazón partío, Alejandro Sanz.