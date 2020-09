Asier Colás, el niño que reivindica la jota aragonesa y enamora al jurado de 'Idol kids'

Este lunes, y tras sufrir el retraso de su estreno por el coronavirus, vio la luz el primer casting de Idol kids, un talent musical infantil de Reino Unido que ahora adapta Mediaset en España. El jurado, formado por Carlos Jean, Edurne e Isabel Pantoja, vio pasar a muchos niños que interpretaron canciones de pop y rock, pero apareció un candidato con una propuesta de un género musical que nadie esperaba: la jota aragonesa.

Procedente de Calatayud (Zaragoza), Asier Colás interpreta jotas desde que tenía tan solo cinco años, una afición que le inculcó su madre, que también disfrutaba cantándolas cuando era pequeña. A los diez se plantó delante del jurado del concurso y fue uno de los aspirantes que pisó con más seguridad el escenario cuando Isabel Pantoja le animó a que comenzara su actuación diciéndole que todos estaban ahí para él.

Una vez empezó a cantar, los padres del pequeño, desde bambalinas, comenzaron a llorar muy emocionados. "¿Cómo no os vais a emocionar con un hijo tan salado y que lo hace tan bien?", dijo Jesús Vázquez. Tras la actuación, Pantoja fue la primera en romper el silencio: "ha sido muy emocionante verte cantando a nuestra Virgen del Pilar, que es pequeñita pero nos tiene a todos en su corazón. Viva la virgen, Calatayud y Zaragoza".

Por su parte, Edurne puso una pega a la canción: "Se me ha hecho un poquito corto", dijo. La cantante también destacó "la voz tan potente" de Colás y su capacidad "para llegar a los agudos". Carlos Jean, para terminar, añadió un comentario sobre lo importante que era visibilizar el folklore de cada lugar para que perdure en el tiempo.

"Qué bonito es ver a gente como tú cantar canciones tradicionales, porque es así como se conservan. Como no conozco la parte técnica de la jota, me echo para atrás y te disfruto como nadie", y no fue el único, pues el niño consiguió el pleno del jurado y un 92,4% del apoyo del público.