Coronavirus.- 193 municipis registren nous casos de Covid-19 des de dimarts

El major nombre de nous positius s'ha donat a València (542), seguida d'Alacant (204), Castelló (108), Elx (81), Dénia (66), Torrent (44), Vila-real (38), Benidorm (37), Oriola (31) i Torrevella (29).

Amb les dades actualitzades, hi ha ja 412 localitats amb algun positiu des de l'inici de la pandèmia, mentre que 130 es mantenen 'lliures' de virus. En aquests últims dies han registrat el seu primer cas Guardamar de la Safor, Llaurí i Sanet i Negrals. A més, Montanejos ha detectat els seus dos primers positius.

Des de l'inici de la crisi sanitària ja hi ha confirmats per PCR 7.193 casos a València, 1.950 a Alacant, 1.152 a Elx i 1.020 a Castelló. Per sota del miler estan Torrent (781), Benidorm (722), Dénia (609), Torrevella (603), Gandia (526) i Burjassot (402).

Pel que fa a les defuncions, s'han registrat des de les dades actualitzades dimarts 11 decessos: 3 a València, 2 a Alcàntera de Xúquer (que no tenia cap fins ara) i un a Alacant, Callosa de Segura, Castelló, Mutxamel, el Pilar de la Foradada i Quart de Poblet.

Hi ha 203 municipis que han registrat des de l'inici de la pandèmia almenys una mort per Covid-19. La major part es concentren a València (273), Alacant (89), Alcoi (81), Benidorm (70), Torrent (58) i Castelló (51).