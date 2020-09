Coronavirus.- Puig demana serenitat institucional i aparcar els partidismes per a superar la crisi

"Eixe és el camí que s'ha de seguir ara: serenitat institucional davant de la crisi sanitària, unitat d'acció davant la pandèmia i, sempre, posar per damunt l'interés general a qualsevol interés de caràcter partidari", ha reivindicat en la sessió telemàtica presidida pel president del Govern, Pedro Sánchez.

Puig ha posat l'accent que el progressisme ha de ser la base per a superar les fronteres "fins i tot aritmètiques" i fer un exercici per a enrobustir les institucions: "A la política li és exigible en aquests moments complicats que done resposta a allò que pot respondre".

"Encara que hi ha coses que la política no pot fer, com accelerar la ciència, sí que pot i ha de generar confiança i credibilitat, una cosa que és prioritària per al PSPV-PSOE", ha asseverat, arreplega el PSPV en un comunicat.

Sota aquest prisma, el president valencià ha apostat per treballar conjuntament entre les comunitats autònomes i el Govern per a enfortir les institucions des de la cogovernança i la coparticipació.

Açò suposa, al seu juí, que es produïsquen "els canvis necessaris en totes les institucions constitucionals" i disposar d'un sistema de finançament que garantisca la suficiència financera de les autonomies.